Celsia y Bosques Solares de los Llanos se quedaron con la adjudicación de proyectos de almacenamiento de energía

La más reciente subasta de energía a largo plazo abrió al mercado el almacenamiento de energía en Colombia. Con base en información de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y el Ministerio de Minas y Energía, hubo varios proyectos adjudicados a diferentes empresas en materia de energía solar, pero solo dos incorporaron tecnologías de batería de almacenamiento: Celsia y Bosques Solares de los Llanos.
Las plantas de generación serían para el Parque Solar Valledupar de 100 megavatios para Celsia, y en el caso de la segunda compañía, sería para Bosques Solares de los Llanos 8.
“La subasta deja un balance favorable. Por primera vez, Colombia adjudica contratos de largo plazo para proyectos que incorporan almacenamiento con baterías, una tecnología que será determinante para integrar más energía renovable y operar un sistema eléctrico más flexible y confiable”, señaló Iván Arroyave, experto en el mercado y banquero de inversión.
En total, se adjudicaron 4.564 megavatios hora-día. Sin embargo, hubo algunos segmentos en los que no hubo adjudicación por falta de condiciones suficientes en materia de competencia. Lo que para Arroyave es un síntoma de que, pese a la entrada de tecnologías de almacenamiento dentro de este tipo de subastas, existe un mercado que todavía está en un proceso de maduración.
Debe mencionarse que las baterías permiten que se almacene energía eléctrica. Lo anterior impulsa a la energía solar, puesto que, como esta solo genera energía en horas diurnas, las baterías permiten almacenarla y entregarla en las horas de mayor consumo eléctrico. Esto favorece al sistema, que actualmente enfrenta desafíos como el fenómeno de El Niño, que disminuye la capacidad de generación de los embalses, y también la falta de gas, energético necesario para abastecer a las plantas de generación térmica.
Arroyave mencionó que, si bien este tipo de tecnologías mejoran el sistema, no reemplaza la necesidad de que haya más proyectos de generación y distribución de energía.
Destacado: La CREG definió reglas en esquema de remuneración en el proceso de interconexión entre Panamá y Colombia
“Esta subasta es un paso importante, pero la confiabilidad del sistema dependerá de que esas inversiones también entren oportunamente”, concluyó.
—