La CREG definió reglas en esquema de remuneración en el proceso de interconexión entre Panamá y Colombia

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) indicó que hubo avances en el proceso de interconexión entre Colombia y Panamá. El proceso se adelanta con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP).
Para la entidad, con la publicación de un Acuerdo Complementario se sentaron bases para el esquema de remuneración en la interconexión. A lo que añadió que el proceso disminuye incertidumbres en rentas de congestión en mercados, robustece la capacidad de proyección de ingresos y facilita la viabilidad financiera.
“Con las bases del acuerdo suscrito entre entidades de ambas naciones en 2025 y con este nuevo esfuerzo, la CREG y la ASEP seguirán impulsando un trabajo de armonización regulatoria detallado en cada uno de los países para fortalecer el avance de la interconexión mediante regulaciones que sigan dando los lineamientos necesarios para que se siga con este progreso”, expreso la directora de la entidad Adriana Jiménez.
Este acuerdo se habría consolidado tras cuatro meses de trabajo. Luego de la recepción de comentarios, la entidad reguladora del mercado de electricidad y gas finalizó el acuerdo. De esta manera, lo anterior brinda las señales para avanzar con el proceso de interconexión, según el organismo.
Destacado: La CREG planea expedir resolución sobre movilidad eléctrica en Colombia para junio de 2027
“Seguiremos avanzando en el cumplimiento de la hoja de ruta que permitirá la interconexión entre Colombia y Panamá. Estos esfuerzos se mantendrán bajo los principios de búsqueda de eficiencias, obtención de economías a escala y máximo beneficio para ambos países”, concluyó Antonio Jiménez, comisionado experto y exdirector de la entidad.
—