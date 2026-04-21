La CREG planea expedir resolución sobre movilidad eléctrica en Colombia para junio de 2027

Para junio de 2027, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) planea tener lista una resolución que permita avanzar en la movilidad eléctrica en Colombia. Ángela Álvarez, una de las seis comisionadas expertas, señaló que en marzo de 2026 se realizó una reunión con operadores como Terpel y Vanti, el Ministerio de Minas, entre otros actores, con la finalidad de avanzar en el desarrollo de esta iniciativa. El primer documento sería publicado en junio de 2026 y posteriormente saldría a consulta.
Para noviembre del mismo año se desarrollaría un segundo documento, que también estaría en proceso de consulta, con la finalidad de lograr consenso, y de esa manera, articular la regulación con el mercado e incentivar este tipo de movilidad.
Según lo señaló el organismo, este segmento del mercado automotor está acelerando su crecimiento, lo cual no solo impacta a ese sector, sino también al sistema energético. Entre enero y marzo de 2026 hubo más de 9.000 vehículos de este tipo en el país, lo que representó un alza de 171,3 % frente al mismo lapso de 2025, con base en cifras del informe de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
En este contexto, la comisión reunió en una mesa de trabajo al Ministerio de Transporte, Ambiente, Vivienda, Comercio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con la finalidad de seguir avanzando en el desarrollo del documento.
Adicionalmente, el organismo manifestó que se abordaron temáticas relacionadas con la demanda de energía, la reducción de emisiones, el fortalecimiento del sistema empresarial, que en última instancia es el que opera el negocio, y también la expansión de la infraestructura de carga eléctrica.
Por otro lado, la CREG, que es el regulador del mercado eléctrico y gasífero en Colombia, también mencionó que se promovió la participación de diferentes actores del sector, como los usuarios, quienes en última instancia son los consumidores del mercado.
Álvarez agregó que para el segundo semestre de 2026 se presentará el diagnóstico y que hacia finales de ese año estará listo el documento con las alternativas regulatorias que, como se mencionó anteriormente, saldrán a consulta.
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De esta manera, el organismo pretende, como parte de su función regulatoria, avanzar en el desarrollo de lineamientos que acompañen la política pública del Gobierno Nacional, la cual plantea en su Plan de Desarrollo el impulso al mercado de movilidad eléctrica en Colombia, y con ello, el reemplazo gradual de combustibles de origen fósil, como la gasolina y el diésel.
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