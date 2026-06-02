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Nuevo sistema para vehículos eléctricos permitirá consultar disponibilidad de cargadores en Colombia

La iniciativa permitirá que operadores, aplicaciones y prestadores del servicio de carga compartan información.

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Cargadores para carros eléctricos de Enel X. Fto: tomada de Enel X.

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La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) socializó una iniciativa que establece reglas y estándares para conectar la información de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia.

Se trata de la Guía Técnica de Implementación del Sistema de Interoperabilidad para la Electromovilidad (Siem).

Indira Portocarrero, directora de la entidad, destacó que el sistema “permitirá integrar bajo un mismo estándar la información de los puntos de carga para vehículos eléctricos del país, facilitando el intercambio seguro y automatizado de datos entre operadores, aplicaciones, prestadores del servicio de carga y entidades públicas”.

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Carros eléctricos. Foto: tomada de Freepik

Así, para lograr los objetivos, la guía adopta el estándar internacional Ocpi 2.2.1, utilizado en mercados de movilidad eléctrica alrededor del mundo, y establece los lineamientos para que los Operadores de Puntos de Carga (CPO) y los Proveedores de Servicios de Movilidad (MSP) intercambien información de manera “segura, automática y bajo un mismo lenguaje tecnológico”, aseguró Portocarrero.

Destacado: Los vehículos eléctricos y lo que pueden ahorrar en costos de transporte 

¿Qué permitirá el sistema?

Una vez entre en operación, el Siem permitirá que los usuarios de vehículos eléctricos consulten información sobre la ubicación de los puntos de carga, su disponibilidad, los tipos de conectores y las condiciones de uso de la infraestructura

Además, podrán consolidar información estratégica para identificar dónde se requieren nuevos puntos de carga y orientar futuras inversiones en infraestructura.

Finalmente, como gestor técnico del Siem, la Upme liderará su implementación y acompañará a los operadores y prestadores del servicio de carga en las etapas de integración y habilitación.

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Tags: vehículos eléctricos
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