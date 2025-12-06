Noticias económicas importantes Noticias empresariales Noticias macroeconómicas

Gobierno Petro estableció arancel a importaciones de buses eléctricos; medida busca impulsar industria local

Al explicar la medida, se argumentó que la industria tiene capacidad para producir hasta 1.500 unidades al año, con potencial de 3.000 unidades.

Buses eléctricos en Colombia
Buses eléctricos en Colombia. Imagen: Alcaldía de Bogotá.

El Gobierno Petro expidió el Decreto 1294 de 2025, mediante el cual se establece un arancel del 10 % para algunas importaciones de buses eléctricos.

Al dar a conocer esta medida, se destacó que “Colombia es hoy el único país de América del Sur que ensambla buses biarticulados eléctricos con una integración creciente de autopartes nacionales”.

Además, el Ministerio de Comercio afirmó que la industria instalada tiene capacidad para producir hasta 1.500 unidades al año, con potencial de ampliación a 3.000 unidades anuales mediante nuevas inversiones.

“Este crecimiento es posible gracias a un ecosistema de 47 proveedores directos y 280 indirectos que generan más de 13.000 empleos en procesos de manufactura, ingeniería, sistemas eléctricos, carrocerías y soluciones tecnológicas desarrolladas en Colombia”, dice un comunicado de la entidad.

Buses eléctricos en Colombia. Foto: https://andemos.org/
Buses eléctricos en Colombia. Foto: https://andemos.org/

Detalles de la norma

El Decreto 1294 de 2025 “reafirma que esta capacidad puede expandirse sobre la base de mayor inversión y un marco regulatorio estable. Bajo estas condiciones, Colombia cuenta con los atributos industriales, tecnológicos y logísticos necesarios para consolidar un clúster regional en movilidad eléctrica”, dice el Ministerio de Comercio

En ese sentido, se justificó que la adopción del arancel del 10 % responde a este diagnóstico. “No constituye una barrera para la transición energética, ni limita la transformación del sistema de transporte. Por el contrario, fortalece la industria que hace viable dicha transición”.

