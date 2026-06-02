Empresas volverán a pagar tarifas altas por retención en la fuente; se levanta suspensión provisional

Este martes 2 de junio, el Consejo de Estado dejó sin efecto la suspensión provisional que frenaba la aplicación de los cambios en retención en la fuente para empresas.
En la práctica, esto significa que se reactiva la aplicación del decreto del Gobierno Nacional que modificó las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente, con incrementos significativos para miles de empresas en Colombia.
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En el documento presentado, la sala “considera acertada la decisión de negar la suspensión provisional, en la medida en que el despacho examinó los argumentos de la parte actora y los confrontó con las disposiciones del Estatuto Tributario que regulan la facultad para fijar las tarifas de retención y autorretención, así como sus límites y criterios objetivos”.
El Consejo consideró que el análisis realizado para decretar la suspensión provisional había excedido el alcance propio de una medida cautelar, pues los cuestionamientos sobre la suficiencia de los estudios técnicos, económicos y fiscales que sustentan el decreto deberán resolverse durante el proceso de fondo y no de manera anticipada.
“En la providencia se echó de menos actividad probatoria alguna de la parte actora que soportara la argumentación y los motivos que adujo para que se suspendieran los efectos del Decreto 572 de 2025”, aparece entre líneas.
Así las cosas, el documento concluye que, la revocatoria de la suspensión provisional dispuesta “producirá efectos operativos a partir del primer día calendario del mes siguiente a la ejecutoria de este auto, término dentro del cual los agentes de retención y autorretención podrán ajustar sus sistemas y procedimientos de cálculo, práctica, pago y declaración, sin perjuicio de las competencias de la administración tributaria”.