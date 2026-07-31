Este 30 de julio se llevó a cabo la entrega del premio Innova Mayor, una iniciativa realizada por Porvenir, empresa del Grupo Aval, en alianza con la Universidad del Rosario. La ceremonia, que tuvo lugar en el marco del primer congreso empresarial El Futuro es Plateado, reconoció a nueve organizaciones colombianas por liderar iniciativas que están transformando la forma en que las personas mayores participan en el mundo laboral, el emprendimiento y las cadenas de valor.
Por cada una de las categorías (Talento Senior, Innovación Silver y Red Plateada) fueron premiadas tres organizaciones. Estas fueron seleccionadas por un jurado especializado que evaluó criterios como el impacto, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de transformar la vida de los adultos mayores.
De acuerdo con la entidad, más que reconocer buenas prácticas, Innova Mayor busca abrir una conversación nacional sobre el valor de la experiencia en una sociedad que envejece.
A continuación le presentamos las compañías destacadas.
Empresas ganadoras
Categoría 1: Talento Senior
- Primer puesto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el Sello Bogotá Incluyente. Metodología pública que ha reconocido a 46 organizaciones entre 2023 y 2025, con 7.247 colaboradores de más de 50 años en las empresas certificadas y más de 90.000 personas impactadas. María del Pilar López, Secretaria de Desarrollo Económico.
- Segundo puesto: Seguridad San Martin, con Experiencia que Protege®, sistema corporativo de gestión del talento senior basado en la metodología E.P.I.® y la Ruta Senior 360°, con un crecimiento del talento senior de 145.
% desde 2023 y Sello Bogotá Incluyente nivel Plata. Luisa Fernanda Rincón Reyes, Gerente General.
- Tercer puesto: FONCEP, con De la planta a la pensión digna, que acompaña al talento senior en dos frentes: su propia planta, 18 de 236 colaboradores tienen 60 años o más, y la Política de Atención al Pensionado, con 9.284 pensionados atendidos y un NPS de +73,7. Andrea Marcela Rincón Caicedo, Directora General (E).
Categoría 2: Red Plateada
- Primer puesto: Cámara de Comercio de Bogotá, con el Clúster de Economía Plateada, el clúster número 20 de la entidad, que articula empresas, academia, Estado y personas mayores con 2.086 empresas en su Red de Valor Silver y una hoja de ruta a 2032. Carlos Eduardo Rodríguez Benavides, director del Macrosector Salud y Bienestar.
- Segundo puesto: Banco Popular, con Club Plateado, ecosistema digital de bienestar lanzado en octubre de 2025 que integra comunidad, salud, finanzas, formación y beneficios, con 71.894 miembros enrolados, el 91 % mayores de 50 años, y 913.472 visitas a la plataforma. Luis Fernando Gómez, Vicepresidente de Banca Personas y Experiencia de Usuario.
- Tercer puesto: Compensar, con el Centro de Bienestar Integral Fusagasugá, ecosistema abierto en 2022 que integra alojamiento, actividad física, estimulación cognitiva y desarrollo ocupacional, con 3.600 visitantes anuales y 97,5 % de satisfacción. Edith Romero, Coordinadora Segmento Silver.
Categoría 3: Innovación Silver
- Primer puesto: Cafam, con el Programa de Salud Vitalidad+, modelo gerontológico comunitario activo desde 1987 que articula salud, actividad física, cultura y turismo senior, con 89.110 beneficiarios históricos, 17 sedes en Bogotá y 95 % de satisfacción. Lady Carolina Tavera, Jefe del Programa Persona Mayor.
- Segundo lugar: Fundación Keralty, con el Ecosistema Territorial de Cuidado, modelo comunitario de corresponsabilidad entre personas mayores y cuidadores, con más de 4.300 personas acompañadas entre 2016 y 2025 y presencia activa en 6 ciudades. Andrea Carolina Gómez Galeano, Coordinadora de Comunidades de Cuidado Compasivo.
- Tercer lugar: AURORA Enterprises, con Silver Summit, Potencia Plateada y Silverización, formación ejecutiva que ayuda a las empresas colombianas a convertir la longevidad en ventaja competitiva, con más de 530 líderes empresariales sensibilizados y 250 empresarios en el Silver Summit 2025. Estefanía Grajales, Cofundadora.
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El futuro es plateado
En el marco del Congreso también se presentaron los resultados del más reciente estudio del Observatorio del Adulto Mayor, elaborado por los investigadores de la Universidad del Rosario Andrés Felipe García-Suaza y Pamela Caiza-Guamán, que analizó las prácticas implementadas por 55 empresas postulantes al Premio Innova Mayor.
El informe confirma que el sector empresarial comienza a entender que la inclusión de las personas mayores no solo responde a un compromiso social, sino que representa una oportunidad para fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y responder al acelerado envejecimiento de la población colombiana.
Los hallazgos muestran que, además de generar oportunidades laborales para el talento senior, las empresas comienzan a desarrollar productos y servicios dirigidos a la economía plateada, fortalecer redes de proveedores mayores y crear espacios donde la experiencia acumulada se convierte en conocimiento, mentoría e innovación.
Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, destacó que Colombia atraviesa una transformación demográfica sin precedentes.
«En Porvenir conocemos de cerca esta realidad porque acompañamos a millones de personas en esta etapa de sus vidas. Nuestro llamado es a pasar de la intención a la acción. Apostarle a la población mayor de 50 años no es una respuesta de corto plazo; es reconocer la nueva realidad demográfica y económica de Colombia”, añadió.
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