Bogotá y Medellín concentraron la mayoría de los micronegocios en Colombia: Sector aportó $51,3 billones en 2025

En 2025, el DANE identificó 2.434.942 micronegocios en las 24 ciudades principales y áreas metropolitanas de Colombia, los cuales se ubican en su mayoría en las dos ciudades más grandes del país: Bogotá (25,8 %) y Medellín (17,5 %).
Este segmento, compuesto por unidades económicas de entre una y hasta nueve personas ocupadas, registró un valor agregado de $51,3 billones el año pasado, lo que refleja su peso significativo en la economía nacional.
También en términos de generación de valor, Bogotá aportó el 31,2 % del valor agregado total y Medellín (incluyendo su área metropolitana) el 20,5 %. Otras ciudades con participaciones destacadas en este rubro fueron Cali (7,9 %), Bucaramanga (7,8 %) y Barranquilla (7,6 %), junto con sus áreas metropolitanas.
El DANE destacó que esta información es relevante para el diseño de políticas públicas dirigidas a las unidades económicas de menor tamaño.
El objetivo de la entidad con esta encuesta es profundizar en el conocimiento del universo económico de Colombia para desarrollar estrategias que promuevan mayores niveles de formalidad empresarial y fortalezcan el desarrollo de estos negocios.
Un país concentrado en servicios
A nivel general, el sector de servicios predomina con el 59,2 % de los micronegocios, seguido por el comercio (29 %) y la industria manufacturera (10,8 %).
Sin embargo, las cifras del DANE revelan marcadas diferencias regionales, pues en ciudades como San Andrés y Santa Marta los micronegocios dedicados a servicios llegan a superar el 68 % del total de los que operan.
En contraste, Neiva es la ciudad con mayor participación del sector comercio (42,8 %), seguida por Tunja (36,5 %) e Ibagué (35 %).
Mientras tanto, la industria manufacturera destacó en Riohacha, que presenta la mayor participación en este sector con un 14,5 %, seguida por Ibagué (12,8 %).
Del mismo modo, el estudio destaca que la gran mayoría de estos negocios (85,7 %) son operados por una sola persona.
En cuanto a la tenencia de los negocios, el 92 % de los propietarios son trabajadores por cuenta propia y el 8 % son patrones o empleadores. Un dato relevante sobre el origen de estos recursos es que el 61,1 % se financió con ahorros personales para su constitución.
En materia de formalización, persisten retos importantes. Solo el 31,6 % de los micronegocios cuenta con Registro Único Tributario (RUT) y apenas el 13 % posee registro en Cámara de Comercio.
Respecto a la inclusión financiera, aunque el 95,6 % acepta pagos en efectivo, un considerable 71,8 % ya utiliza transferencias bancarias o pagos por internet.
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