Ana María Vesga será nueva ministra de Salud; gobierno De la Espriella inyectará hasta $10 billones en primeros tres meses

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó una de las designaciones más esperadas de su gabinete: Ana María Vesga será la nueva ministra de Salud y Protección Social.
Vesga, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto, tendrá el desafío de enfrentar la profunda crisis financiera y de atención que atraviesa el sector sanitario en Colombia, de acuerdo con el nuevo mandatario. «Su meta es consolidar un sistema equitativo, eficiente y solidario que garantice el bienestar de todos los colombianos como pilar fundamental del desarrollo social del país», señaló el nuevo gobierno.
El gobierno De la Espriella anunció también, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, un plan de rescate para el sistema de salud que contempla la movilización de hasta $10 billones durante los primeros 90 días.
De acuerdo con las declaraciones de Iván Sánchez, vocero del sector salud de la nueva administración, recogidas por Blu Radio, la prioridad será atender la crisis humanitaria, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre los actores del sistema.
Por ello, el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación que aclare las cuentas y deudas acumuladas entre 2022 y 2026 con la participación del Gobierno, EPS, IPS, la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas.
También ese día comenzará una mesa técnica para definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, con una metodología basada en variables como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad y los costos efectivos de prestación de los servicios, según lo manifestado por Sánchez.
¿Quién es Ana María Vesga?
La funcionaria designada cuenta con un perfil técnico y una amplia trayectoria en el sector salud y empresarial. Es abogada de la Universidad de los Andes, institución donde también realizó estudios en alta gestión y liderazgo estratégico. Adicionalmente, posee una maestría en economía de la salud de la Barcelona School of Management.
Antes de su designación, Vesga se desempeñaba como la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) desde 2023, el gremio que agrupa a las 11 EPS del régimen contributivo en el país.
Su experiencia previa incluye seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica como directora ejecutiva entre 2018 y 2021 y ocupó la vicepresidencia de Salud del gremio entre 2022 y 2023.
También ha desarrollado parte de su carrera en el ámbito empresarial y de hidrocarburos, y es recordada porque como una de las voces más críticas respecto a la situación del sistema de salud en el gobierno saliente.
Objetivos y mandato del nuevo gobierno
La ministra Vesga ha recibido el mandato del presidente De la Espriella de ejecutar un plan de choque inmediato para recuperar el sistema, además del encargo de volver a poner a las personas en el centro de cada decisión y la tarea de desarrollar una política industrial para la seguridad sanitara.
“Para ello pondrá en marcha un plan de choque que permita generar una radiografía que le muestre al país el tamaño del déficit en atención a pacientes tanto en procedimientos como entrega de medicamentos e identificar el estado operativo y financiero de las EPS intervenidas que están afectando la mitad de la población colombiana”, señaló el comunicado de la nueva administración.
Los objetivos principales definidos por el gobierno electo para su gestión son garantizar atención oportuna para evitar que los pacientes sigan sufriendo retrasos en tratamientos o cirugías, resolver la crisis de suministro de medicamentos y fortalecer la seguridad sanitaria del país, abordar las deudas billonarias del sector y asegurar un flujo de recursos transparente hacia hospitales y proveedores, asegurar pagos cumplidos y condiciones dignas para los profesionales de la salud y acabar con la corrupción y la «politiquería» en la salud.
La nueva ministra llega con el propósito de consolidar un modelo eficiente, solidario y fortalecido en las regiones, integrando el desarrollo tecnológico para mejorar la experiencia cotidiana de los ciudadanos en el sistema de salud.
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