En la presentación de su informe de gestión, el presidente saliente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicó los efectos que tiene el comportamiento del petróleo y el dólar en los ingresos, el Ebitda y la utilidad neta de la petrolera estatal.
De acuerdo con el directivo, se estima que por cada dólar de cambio que tenga el crudo de la referencia Brent va a impactar alrededor del «$0,8 billones al año en el Ebitda y $0,4 billones en la utilidad neta. Eso a cambio de US$1».
En la segunda referencia, el presidente de Ecopetrol explicó que «por cada $100 que caiga la TRM se vería afectado en el consolidado a un año en $1,7 billones el Ebitda y en caso de $800.000 millones al año la utilidad neta».
Roa también recordó que los tres factores externos de mayor peso que pueden llegar a tener un efecto en los resultados financieros son: el precio del Brent, que es la referencia que maneja la compañía, la TRM y la inflación.
En ese sentido, señaló que la estrategia para contrarrestar esos impactos se ha concentrado en “ahorrar en Capex, Opex y generando ahorros en la caja”.
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Además, hizo énfasis en las variables que han tenido estos tres indicadores en los últimos años. En especial, considerando que a inicios de la gestión en 2023 el valor de esta referencia de crudo era cercano a los US$102 por barril y la TRM se ubicaba en alrededor de los $4.400 por dólar; mientras que a la fecha estos rondan los US$87 y los $3.109, respectivamente.
En esa misma línea, se refirió a las transferencias que realiza Ecopetrol a la Nación. De acuerdo con Roa, se estiman envíos para este año por el orden de $40 billones en impuestos, regalías y dividendos.