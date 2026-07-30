Roa anunció resultados “extraordinarios” de Ecopetrol al cierre del primer semestre de 2026

Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, afirmó que los “resultados de la compañía al cierre del primer semestre van a ser extraordinarios en términos de Ebitda y utilidad neta”. La estatal energética presentará sus resultados financieros del segundo trimestre este lunes 3 de agosto de 2026.
Cabe mencionar que lo anterior fue dicho en una rueda de prensa en la que entregó el balance de su gestión, sin anticipar datos puntuales sobre los estados financieros que se entregarán al mercado.
Parte de los números entregados por Roa en su gestión destacó US$1.670 millones en inversiones en la actividad exploratoria.
En el caso de producción mencionó que se registraron los ratios de producción más alto. El directivo aseguró: “recibí 729.000 barriles de petróleo equivalente al día y entrego 746.000 barriles de petróleo equivalente, y al primer trimestre fueron 723.000 barriles equivalentes diarios”.
Reveló que hasta este 30 de julio fue parte de la Junta Directiva de ISA (filial de la estatal energética), y reiteró que una eventual venta no ha sido estudiada.
“En ningún momento se ha expuesto de deshacerse de uno de los activos más importantes y estratégicos del Grupo Ecopetrol para su diversificación”, resaltando que se hizo un ejercicio de valoración sobre los activos.
Pese a esto, durante su balance de gestión, sí afirmó que “hay que desinvertir en activos que no son tan estratégicos para la compañía, que pueden apalancar la transición energética”.
El presidente saliente añadió sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Brava Energía, empresa brasileña, que: «está por cerrarse la oferta pública de adquisición de 25 % para completar 51 % de esta inversión cercana a los US$1.200 millones-US$1.400 millones, seguramente en las próximas semanas se anunciará el cierre de esa transacción».