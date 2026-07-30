Roa niega que Ecopetrol quiera deshacerse de ISA, pese a que hay interesados

Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, reveló que hasta hoy fue parte de la Junta Directiva de ISA, y reiteró que la eventual venta no fue mencionada.
“En ningún momento se ha expuesto de deshacerse de uno de los activos más importantes y estratégicos del Grupo Ecopetrol para su diversificación” y resaltó que se hizo un ejercicio de valoración sobre los activos.
Sin embargo, durante su balance de gestión, sí afirmó que “hay que desinvertir en activos que no son tan estratégicos para la compañía, que pueden apalancar la transición energética”.
Roa reconoció que “permanentemente recibimos solicitudes, menciones, manifestaciones de interés de empresarios, de industrias de todo el mundo por algunos de los activos del Grupo Ecopetrol”.
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Hubo propuestas por ISA, reveló Roa
Y reveló que desde octubre del año pasado empezaron a llegar “algunas propuestas importantes”, aunque no reveló los nombres de las compañías ni los activos “porque median acuerdos de confidencialidad”.
Y afirmó: “Lo que sí quiero dejar claro es que lo que ha venido saliendo en estos últimos días, seguramente hay actores importantes en el país queriendo tener el control accionario y operativo y societario de ISA”.
En relación con la relevancia de ISA para el Grupo Ecopetrol resaltó que esta filial es generadora de prácticamente 18 % de sus ingresos, del 5 % de su Ebitda y el 5 % de su utilidad neta: “es nuestro principal motor para la transición energética”.
Y reiteró: “¿Qué hicimos? Seguramente por ahí se soltó esa información, una valoración que se hace siempre sobre los activos que adquiere ISA. Ya eran casi 5 años de que se ha hecho la inversión de ISA. Entonces, amerita hacer un ejercicio responsable respecto del caso de negocio, mirar cómo van comportándose los números y los económicos de ISA”.
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