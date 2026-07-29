Archies revela hoja de ruta para su fortalecimiento en Colombia: así serán sus nuevas aperturas

Archies anunció una hoja de ruta para impulsar su nueva etapa de crecimiento en Colombia.
El plan contempla consolidar sus 25 restaurantes, retomar la expansión de la marca con nuevas aperturas desde finales de 2026 y continuar desarrollando una propuesta gastronómica basada en las recetas que han acompañado a millones de colombianos durante más de tres décadas.
Y es que según informó la compañía, la llegada de los nuevos accionistas marca el inicio de una nueva etapa.
“Queremos preservar la esencia que ha hecho única a la marca, impulsar su crecimiento y desarrollar una visión que le permita seguir siendo un referente de la gastronomía casual en el país”, afirmó Carlos González, director ejecutivo de Archies.
Detalles de la hoja de ruta de Archies
Como parte de este plan, la compañía fortalecerá la experiencia de sus clientes mediante mejoras operativas y tecnológicas, continuará innovando en su propuesta gastronómica y retomará su plan de expansión nacional.
La primera apertura está prevista para el último trimestre de 2026 en Cali. Posteriormente, durante 2027, Archies proyecta ampliar su presencia en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero.
Esta estrategia también contempla consolidar el liderazgo de la marca dentro del segmento de cocina italiana casual, generar nuevas oportunidades de empleo, continuar desarrollando el talento que hace posible su operación y avanzar en un modelo de crecimiento mediante franquicias en ciudades intermedias para acercar la experiencia Archies a más colombianos.
Así, con una red de 25 restaurantes y el respaldo de un grupo de empresarios colombianos con experiencia comprobada en el desarrollo de marcas del sector gastronómico, Archies inicia una nueva etapa enfocada en el crecimiento sostenible, la innovación y la consolidación de una marca que seguirá haciendo parte de los momentos más importantes de los colombianos.