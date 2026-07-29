Mejoran perspectivas sobre Ecopetrol, pero persisten dudas por producción, reservas y endeudamiento

Las perspectivas sobre Ecopetrol mejoraron tras una revisión que elevó el precio objetivo de la acción hasta $2.950, lo que representa un incremento de 27 % frente a la valoración anterior.
Aunque la visión sobre la petrolera continúa siendo positiva, el análisis de Aval Asset Management mantiene un sesgo neutral, debido a que la compañía aún enfrenta retos operativos y financieros que limitan un mayor optimismo.
Entre los factores que respaldan el ajuste del precio objetivo sobresale la consolidación de Brava, así como las alianzas estratégicas con Parex y Gran Tierra, que podrían impulsar la producción de hidrocarburos en los próximos años.
No obstante, el informe advierte que la producción de Ecopetrol alcanzó 725,2 mil barriles de petróleo equivalente por día (kbped) durante el primer trimestre de 2026, un nivel inferior a la meta que la propia compañía trazó para este año.
A esto se suma que la vida media de sus reservas permanece en 7,8 años, una de las más bajas frente a empresas comparables del sector a nivel internacional.
Resultados muestran señales mixtas
En materia financiera, el análisis señala que los ingresos y el EBITDA han acumulado varios años de caídas, afectados por menores precios internacionales del crudo y una reducción en los volúmenes comercializados.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2026, el EBITDA registró una recuperación secuencial por primera vez en más de dos años, reflejando el efecto de las medidas de eficiencia implementadas por la empresa.
La utilidad neta continúa siendo el indicador con mayor presión, impactada por una mayor carga tributaria y por el deterioro acumulado de los resultados financieros de los últimos años.
El documento también advierte que el nivel de endeudamiento de Ecopetrol se encuentra cerca del límite máximo definido por la administración. Además, la reposición de reservas sigue dependiendo principalmente de revisiones técnicas y proyectos de recobro mejorado, más que de nuevos descubrimientos exploratorios.
A pesar de eso, de cara a los próximos trimestres, el mercado seguirá de cerca la capacidad de la petrolera para recuperar los niveles de producción, ampliar su horizonte de reservas y mantener controlado su endeudamiento.
Según la estimación del análisis, el principal catalizador para una mayor valorización será convertir estos proyectos en producción efectiva y sostenible. De hecho, cada incremento de 50.000 barriles diarios adicionales podría añadir alrededor de $220 por acción a la valoración de Ecopetrol.
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