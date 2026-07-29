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Ahora | María Carolina Restrepo fue nombrada directora del ICBF por el Gobierno de la Espriella

Trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica.

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Carolina Restrepo fue nombrada directora del ICBF por el Gobierno de la Espriella
Carolina Restrepo fue nombrada directora del ICBF por el Gobierno de la Espriella. Foto: tomada de Instagram @carorestrepocan

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a María Carolina Restrepo como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, explicó el gobierno entrante.

 A su vez, el Gobierno de la Espriella enfatizó que, en la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia.

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Tags: Gobierno De la Espriella
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