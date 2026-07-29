Ahora | María Carolina Restrepo fue nombrada directora del ICBF por el Gobierno de la Espriella

El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a María Carolina Restrepo como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, explicó el gobierno entrante.
A su vez, el Gobierno de la Espriella enfatizó que, en la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia.
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