Aris Mining mantiene sólido desempeño y revela avances en proyectos clave para impulsar crecimiento

Aris Mining reportó un sólido desempeño financiero y operativo durante el segundo trimestre y el primer semestre de 2026, resultados que le permiten mantener el ritmo de inversión en sus principales proyectos de expansión y ratificar su meta de producción para este año.
La compañía produjo 73.700 onzas de oro entre abril y junio, un nivel similar al registrado en el trimestre anterior, mientras que los ingresos por ventas de oro ascendieron a US$321 millones, impulsados por un precio promedio realizado de US$4.450 por onza.
A ello se sumó un EBITDA ajustado de US$179 millones en el trimestre y una utilidad neta ajustada de US$96 millones, al tiempo que cerró junio con una posición de caja de US$426 millones, pese a haber destinado más de US$121 millones a inversiones de capital, principalmente en los proyectos Marmato y Segovia.
El presidente y CEO de la compañía, Neil Woodyer, destacó que la generación de caja permitió financiar las inversiones estratégicas sin afectar la solidez del balance.
En Marmato, confirmó que ya se completó el acceso subterráneo que conectará la zona de minería masiva con la nueva planta, mientras que los molinos SAG y de bolas ya se encuentran en el sitio y avanzan las labores de instalación mecánica. La construcción de la nueva planta CIP de 5.000 toneladas por día continúa según el cronograma previsto y se espera que produzca su primer oro durante el cuarto trimestre de 2026. En Segovia, por su parte, continúan las inversiones en desarrollo minero e infraestructura subterránea para respaldar una mayor capacidad de producción.
Durante el primer semestre del año, Aris Mining acumuló una producción de 148.000 onzas de oro, equivalente a cerca de la mitad del rango inferior de su guía anual de entre 300.000 y 350.000 onzas, por lo que la empresa mantiene su expectativa de cumplir la meta, con una producción que será más fuerte durante la segunda mitad de 2026.
La mina Segovia aportó 131.000 onzas en el semestre, apoyada por un incremento del 15 % en el mineral procesado frente al trimestre anterior y por inversiones orientadas a ampliar la capacidad de extracción y transporte subterráneo. Mientras tanto, Marmato produjo 17.100 onzas en los primeros seis meses del año y espera aumentar significativamente su capacidad una vez entre en operación la nueva planta CIP.
En materia de crecimiento, la compañía aseguró que mantiene una hoja de ruta clara para alcanzar una producción cercana a las 500.000 onzas anuales gracias a la expansión de Segovia y Marmato. Asimismo, continúan los avances en los proyectos Soto Norte y Toroparu. En el primero, ya se encuentran en la fase final los estudios ambientales y la preparación de la solicitud de licencia ambiental. En el segundo, ubicado en Guyana, la prefactibilidad sigue programada para concluir en el segundo semestre de este año, con miras a tomar una decisión de construcción a comienzos de 2027.
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