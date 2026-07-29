Así ha impactado Bre-B los servicios de mensajería; Servientrega reporta cambios tras alianza con fintech Cobre

Servientrega reveló los primeros resultados de su alianza con la fintech colombiana Cobre para incorporar pagos inmediatos con códigos QR interoperables de Bre-B en su servicio de pago contraentrega.
Con esta integración busca agilizar los recaudos y mejorar la eficiencia en las entregas de última milla, pues los destinatarios de los envíos pueden pagar sus pedidos al momento de recibirlos escaneando un código QR desde la aplicación de su banco, Nequi, Daviplata o cualquier billetera digital habilitada con Bre-B.
Según la empresa, se trata de la primera implementación de este tipo dentro del sector logístico colombiano y permite integrar los pagos digitales directamente en las rutas de entrega.
De acuerdo con Servientrega, la alianza ya muestra resultados en sus primeras semanas de operación. La compañía indicó que los pagos contraentrega realizados a través de esta solución crecieron más de 35 % frente al periodo anterior y que ya se han procesado más de 57.000 transacciones mediante este mecanismo.
Luz Mary Guerrero Hernández, consejera de Servientrega, explicó que la integración ha permitido confirmar los pagos de manera inmediata durante la entrega, lo que además “impacta directamente nuestra eficiencia logística y la experiencia del cliente, optimizando los tiempos y mejorando la tasa de entrega efectiva”.
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Cómo funciona la integración entre Servientrega y Cobre
La integración tecnológica entre ambas compañías se realizó mediante API, por lo que no requirió modificar los procesos operativos de los mensajeros. En el momento de la entrega, cada repartidor genera un código QR desde la plataforma de Cobre para que el destinatario realice el pago, el cual queda confirmado en segundos gracias a la infraestructura interoperable de Bre-B.
Cobre explicó que su plataforma actúa como una capa de orquestación de los pagos, permitiendo la conciliación automática de las transacciones y el seguimiento en tiempo real del estado de los recaudos.
Según las compañías, la implementación también ha contribuido a reducir costos asociados con reprocesos, almacenamiento temporal de mercancías y gestiones administrativas derivadas de pedidos que no se entregan en el primer intento.
La empresa recordó que en Colombia se realizan entre 51 y 61 millones de pedidos contraentrega cada año, por lo que ampliar las alternativas de pago al momento de la entrega busca reducir fricciones para los usuarios y facilitar la operación logística.
José Vicente Gedeón, CEO y cofundador de Cobre, afirmó que este caso demuestra que la infraestructura de Bre-B puede utilizarse más allá de las transferencias entre personas y convertirse en una herramienta para optimizar procesos operativos en las empresas que gestionan un alto volumen de entregas.