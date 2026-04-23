Nuevo servicio de la fintech Cobre simplifica pagos entre empresas y reduciría costos operativos hasta en 40 %

Aunque los avances en los sistemas y medios de pago se han hecho más evidentes para personas naturales, múltiples compañías vienen facilitando los pagos entre empresas y las tareas necesarias para su ejecución.
Cada vez hay más opciones para movimientos de dinero automatizados, en medio de la necesidad de las firmas de reducir tiempos de conciliación y mejorar la trazabilidad de sus operaciones financieras.
En este contexto, Cobre lanzó en Colombia una nueva solución enfocada en automatizar el recaudo empresarial y facilitar la identificación inmediata de transferencias corporativas.
La herramienta, llamada Transfer-In, permite a las empresas recibir pagos mediante cuentas bancarias únicas asignadas a cada intención de pago, con el objetivo de reducir procesos manuales de conciliación y mejorar la trazabilidad de los recursos.
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¿Cómo funciona esta solución?
Según explicó la compañía, cuando una transferencia es recibida, el sistema identifica automáticamente el origen del dinero, lo asocia a la cuenta correspondiente y actualiza el saldo en tiempo real.
El lanzamiento se da en un contexto en el que muchas compañías todavía realizan conciliaciones manuales de pagos corporativos, proceso que puede tardar varias horas o incluso días.
José Vicente Gedeón, CEO y cofundador de Cobre, señaló que uno de los problemas más frecuentes para áreas financieras y de tesorería es identificar el origen de los recursos cuando ingresan múltiples transferencias al mismo tiempo.
La solución fue desarrollada para operaciones corporativas con pagos de alto valor y múltiples pagadores, además de permitir integración con sistemas contables.
En 2025 Cobre procesó más de US$17.000 millones en transacciones en América Latina, duplicando el monto operado en 2024. Actualmente supera los US$2.600 millones mensuales. Actualmente, más de 300 empresas utilizan la infraestructura de pagos de Cobre en la región.