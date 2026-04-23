“Sin empresas, no hay país”: mensaje clave del Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín

En medio de un entorno retador para el sector empresarial de Colombia, se llevó a cabo en el Centro Empresarial El Poblado el Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
El mensaje principal, a cargo de Lina Vélez de Nicholls, la presidenta ejecutiva de la Cámara, estuvo enfocado en resaltar el papel fundamental que juegan las empresas y organizaciones privadas para el impulso y desarrollo de un país.
En Antioquia, específicamente, son ese sector que brinda estabilidad y solidez a largo plazo, fortaleciendo el empleo formal. Más allá de las cifras, que también son de alto impacto, Vélez quiso resaltar el valor agregado del sector productivo.
En sus palabras, sin empresas responsables no hay país, ya que los empresarios son los que a diario hacen posible el empleo y las oportunidades.
“Muchos de ustedes son los emprendedores que hoy están muertos de miedo tratando de crear empresa, y el mensaje que les queremos dejar es sí se puede, sí hay que hacerlo”.
En esa misma línea, hizo referencia a la importancia del sector productivo en el día a día de las personas. “Cuando hablamos de salud, hablamos de empresas, y cuando hablamos de energía, hablamos de empresas. No hay un solo minuto de la vida en el que al lado nuestro no esté las empresas”.
La democracia y la libertad se consolidan como las bases del desarrollo económico y social de la región y el país. “Se necesita un Estado que genere condiciones para que las empresas desarrollen su entorno. Está en nuestras manos defender la democracia. Necesitamos las empresas para seguir porque las empresas defendemos el futuro”, añadió en su discurso.
Adicionalmente, en el Encuentro de Afiliados, la Junta Directiva le impuso la Orden Cámara, categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo empresarial.
Destacado: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reunirá a cerca de 600 empresarios en el Encuentro de Afiliados 2026
Cifras de impacto de la Cámara reportadas en el Encuentro de Afiliados 2026
La base empresarial de Antioquia está soportada en las siguientes cifras:
En jurisdicción de la Cámara, hay en total 169.050 empresas entre micro, medianas y grandes, con 7.055 entidades sin ánimo de lucro. Antioquia es un jugador muy relevante a nivel nacional, representando el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Cabe resaltar que la Cámara está presente en 69 municipios de cinco subregiones del departamento: Norte, Occidente, Suroeste, Bajo Cauca y Aburrá Norte.
Gracias al compromiso de las empresas con el empleo formal, Antioquia creció 2,8 % en 2025, superior al promedio nacional. Mientras que el 87 % del empleo formal es gracias al sector privado.
En 2025, la Cámara impactó a 49.000 empresas, entidades sin ánimo de lucro y unidades no formales. Pero también el factor social es un pilar fundamental: 54.000 personas han sido beneficiadas con agenda cultural gratuita, al tiempo que más de 1.000 artistas se beneficiaron con los programas de estímulos.
La inclusión con mujeres y el apoyo a jóvenes también ha dejado cifras relevantes. Más de 2.000 emprendedoras recibieron acompañamiento con programas dirigidos, y 480 jóvenes fueron apoyados en liderazgo, emprendimiento y mediación escolar.
Lo anterior se encuentra respaldado por las empresas y los más de 206 aliados con los que la Cámara trabaja tanto en Medellín como en las subregiones.