Estudiantes en Colombia podrán ganar hasta más de $150 millones con sus inventos en el James Dyson Award

El James Dyson Award, uno de los concursos internacionales más importantes de diseño e ingeniería, abrió oficialmente su convocatoria para la edición 2026, invitando a estudiantes y recién graduados de estas disciplinas en Colombia a presentar inventos que aborden problemas reales a través de soluciones innovadoras.
La competencia, impulsada por Dyson y organizada por la Fundación James Dyson, ha apoyado más de 400 invenciones en todo el mundo, muchas de las cuales han evolucionado hasta convertirse en productos reales o startups tecnológicas.
Tras la participación de Colombia en la edición anterior, el James Dyson Award regresa para que jóvenes ingenieros colombianos compitan por según do año consecutivo.
A detalle, los proyectos participantes este año serán evaluados primero a nivel nacional por un panel local de expertos en diseño e ingeniería, junto con ingenieros de Dyson.
El ganador en Colombia recibirá alrededor de $25 millones y avanzará a la etapa internacional, donde se seleccionará a los ganadores globales, quienes recibirán alrededor de $150 millones para impulsar sus inventos.
“Creé el James Dyson Award para motivar a jóvenes que se enfocan en resolver los problemas que ven en el mundo. Es inspirador ver cómo muchos participantes han logrado convertir sus ideas en empresas y soluciones que hoy impactan a personas en distintos países”, afirmó James Dyson, fundador de la compañía.
¿Cómo participar en la nueva edición?
Las inscripciones para el James Dyson Award 2026 ya están abiertas, y los interesados pueden conocer más a través de su página web oficial.
Estas cerrarán a las 6:00 p.m. del 14 de julio de 2026 (hora de Colombia). El público objetivo son estudiantes universitarios de ingeniería o diseño recién graduados de estas disciplinas.
El jurado busca proyectos que resuelvan desafíos actuales, demuestren un proceso sólido de diseño y presenten originalidad y viabilidad técnica
Los proyectos más destacados avanzarán a la etapa internacional, donde competirán por el premio global.
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Los inventos colombianos que ya han destacado en el premio
En la edición del 2025 – la primera en el país – el ganador nacional fue Vestik, un proyecto creado por Omar Marroquín, diseñador industrial egresado de la Universidad El Bosque.
El invento consiste en un chaleco terapéutico portátil que convierte la música en una herramienta de fisioterapia respiratoria para niños y jóvenes con fibrosis quística, permitiendo que los pacientes realicen sus terapias de forma más autónoma y cómoda, sin depender de equipos hospitalarios voluminosos.
En la misma edición también fueron finalistas el dispositivo de entrenamiento para cirugía oftálmica, diseñado por Luis Alejandro Estrada, y Océanos de Luz, de Gabriela Montes y Valeria Torres, un proyecto que busca generar energía a partir del agua salada para iluminar comunidades en La Guajira.