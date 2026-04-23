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Estudiantes en Colombia podrán ganar hasta más de $150 millones con sus inventos en el James Dyson Award

La competencia, impulsada por Dyson y organizada por la Fundación James Dyson, ha apoyado más de 400 invenciones en todo el mundo.

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Estudiantes en Colombia podrán ganar hasta más de $150 millones con sus inventos en el James Dyson Award
Estudiantes en Colombia podrán ganar hasta más de $150 millones con sus inventos en el James Dyson Award. Foto: Daniela Montes/Valora Analitik

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El James Dyson Award, uno de los concursos internacionales más importantes de diseño e ingeniería, abrió oficialmente su convocatoria para la edición 2026, invitando a estudiantes y recién graduados de estas disciplinas en Colombia a presentar inventos que aborden problemas reales a través de soluciones innovadoras.

La competencia, impulsada por Dyson y organizada por la Fundación James Dyson, ha apoyado más de 400 invenciones en todo el mundo, muchas de las cuales han evolucionado hasta convertirse en productos reales o startups tecnológicas.

Tras la participación de Colombia en la edición anterior, el James Dyson Award regresa para que jóvenes ingenieros colombianos compitan por según do año consecutivo.

A detalle, los proyectos participantes este año serán evaluados primero a nivel nacional por un panel local de expertos en diseño e ingeniería, junto con ingenieros de Dyson.

El ganador en Colombia recibirá alrededor de $25 millones y avanzará a la etapa internacional, donde se seleccionará a los ganadores globales, quienes recibirán alrededor de $150 millones para impulsar sus inventos.

“Creé el James Dyson Award para motivar a jóvenes que se enfocan en resolver los problemas que ven en el mundo. Es inspirador ver cómo muchos participantes han logrado convertir sus ideas en empresas y soluciones que hoy impactan a personas en distintos países”, afirmó James Dyson, fundador de la compañía.

James Dyson Award. Foto: Valora Analitik
James Dyson Award. Foto: Valora Analitik

¿Cómo participar en la nueva edición?

Las inscripciones para el James Dyson Award 2026 ya están abiertas, y los interesados pueden conocer más a través de su página web oficial.

Estas cerrarán a las 6:00 p.m. del 14 de julio de 2026 (hora de Colombia). El público objetivo son estudiantes universitarios de ingeniería o diseño recién graduados de estas disciplinas.

El jurado busca proyectos que resuelvan desafíos actuales, demuestren un proceso sólido de diseño y presenten originalidad y viabilidad técnica

Los proyectos más destacados avanzarán a la etapa internacional, donde competirán por el premio global.

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Los inventos colombianos que ya han destacado en el premio

En la edición del 2025 – la primera en el país – el ganador nacional fue Vestik, un proyecto creado por Omar Marroquín, diseñador industrial egresado de la Universidad El Bosque.

Omar Marroquín, diseñador industrial de 30 años y creador de Vestik
Foto: Omar Marroquín, diseñador industrial de 30 años y creador de Vestik

El invento consiste en un chaleco terapéutico portátil que convierte la música en una herramienta de fisioterapia respiratoria para niños y jóvenes con fibrosis quística, permitiendo que los pacientes realicen sus terapias de forma más autónoma y cómoda, sin depender de equipos hospitalarios voluminosos.

En la misma edición también fueron finalistas el dispositivo de entrenamiento para cirugía oftálmica, diseñado por Luis Alejandro Estrada, y Océanos de Luz, de Gabriela Montes y Valeria Torres, un proyecto que busca generar energía a partir del agua salada para iluminar comunidades en La Guajira.

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Tags: Noticias Valora Analitik, empresas
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