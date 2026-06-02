La entrada de Tesla al mercado colombiano ha tenido un efecto en las dinámicas del sector automotriz. En especial, en el segmento de vehículos eléctricos.
La marca estadounidense aterrizó en el mercado en noviembre del año pasado con dos modelos: el Tesla Model 3, que ingresó con un precio base de $109,99 millones, y el Tesla Model Y, con un valor inicial de $119,9 millones.
Para dimensionar el impacto, en mayo, esta última referencia encabezó la lista de ventas con 2.329 unidades matriculadas.
Datos de la ANDI y Fenalco también muestran que en los cinco primeros meses del 2026 la marca acumuló 7.735 matrículas, y para abril ya alcanzaba una participación cercana al 9,9 % del total nacional, haciéndose un lugar entre las más vendidas.
A lo anterior se suman cerca de 24.000 pedidos en sus primeros cuatro meses de operación. Esta cifra es equivalente al total mensual promedio de matrículas del sector automotor en el territorio nacional.
De acuerdo con un informe presentado por Sectorial, los valores de entrada de Tesla se ubicaron, en algunos casos, por debajo de modelos híbridos tradicionales, cuyo precio suele rondar los $130 millones. Ese posicionamiento impulsó la redefinición del techo del segmento eléctrico y aceleró el “ajuste competitivo” de los principales fabricantes que operan en el país.
“La irrupción de Tesla en el mercado colombiano configura un caso atípico de disrupción acelerada, en el que un solo actor logró transformar simultáneamente la estructura de precios, los hábitos del consumidor y la velocidad de adopción de tecnologías limpias en el sector automotor nacional”, destaca el reporte.
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Ajuste en el mapa de precios
El análisis documentó que la presión competitiva derivada del posicionamiento de Tesla llevó a algunas empresas a ajustar sus precios.
Según el reporte, cerca de 32 modelos eléctricos e híbridos redujeron sus tarifas en los últimos meses.
Por poner un ejemplo, el Porsche Taycan registró desplomes superiores a los $80 millones (ubicándose en un costo de $570 millones a la fecha) en el segmento premium, mientras el BYD Tang EV acumuló una reducción de $50 millones en menos de un año (quedando en cerca de $329 millones)
A eso se suman otras referencias como el Kia EV3, con una disminución cercana de $40 millones (llegando a un promedio de $124 millones) y el Renault Megane E-Tech con un recorte de $33 millones (alcanzando los $131 millones). En contraste, marcas como Volvo y Mercedes-Benz optaron por mantener sus precios, apostando a una clientela menos sensible al factor económico.
“Para los concesionarios tradicionales y las marcas que históricamente lideraban el segmento de alta gama, el ajuste competitivo se traduce en menores márgenes y en la necesidad de redefinir su propuesta de valor”, menciona el texto.
Más allá de los precios, el reporte de Sectorial también identificó que de manera paralela al crecimiento del parque automotor eléctrico, la infraestructura de carga pública se ha visto limitada. Es decir, el número de cargadores no es equiparable al nivel de la demanda.
En total, se registran 229 estaciones habilitadas a nivel nacional y reportes de saturación en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El análisis también da cuenta de otras tensiones que han quedado al descubierto por cuenta de este crecimiento. Ahí aparecen los retrasos en las entregas y los desafíos regulatorios que viene atendiendo la CREG en materia de conexión, seguridad eléctrica e incentivos.
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