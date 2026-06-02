Yamaha sacó nueva moto: Alto cilindraje, deportiva, veloz y a un precio muy accesible

Las motocicletas continúan ganando protagonismo en Colombia como una alternativa de movilidad eficiente y accesible. En este contexto, Yamaha fortalece su portafolio con la R15 V4, un modelo deportivo de 155 centímetros cúbicos que combina prestaciones orientadas al uso diario con características diseñadas para ofrecer un desempeño más dinámico en carretera.
La Yamaha R15 V4 está equipada con un motor monocilíndrico de 155 cc, de cuatro tiempos, con distribución SOHC y sistema de refrigeración líquida. Esta configuración permite mantener un funcionamiento estable tanto en recorridos urbanos como en trayectos de mayor exigencia. El propulsor desarrolla una potencia máxima de 19,3 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y un torque de 14,7 Nm a 8.500 rpm, cifras que favorecen una respuesta eficiente durante las aceleraciones y recuperaciones.
Entre sus especificaciones técnicas se destacan la relación de compresión de 11,6:1 y el sistema de inyección electrónica de combustible, elementos que contribuyen a optimizar el rendimiento del motor y el consumo de gasolina. El sistema de encendido funciona mediante tecnología TCI, mientras que el arranque es completamente eléctrico.
En cuanto a la transmisión, la motocicleta incorpora una caja de cambios de seis velocidades y un embrague multidisco en baño de aceite con resorte en espiral. La transferencia de potencia hacia la rueda trasera se realiza mediante cadena, mientras que la reducción primaria opera a través de un sistema de engranajes.
Dimensiones, seguridad y equipamiento
La R15 V4 presenta dimensiones que buscan equilibrar maniobrabilidad y estabilidad. Tiene una longitud de 1.990 milímetros, un ancho de 725 mm y una altura total de 1.135 mm. Su distancia entre ejes alcanza los 1.325 mm y la altura del asiento se sitúa en 815 mm, una medida que facilita el control para distintos perfiles de conductores.
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El modelo registra un peso de 140 kilogramos, incluyendo aceite y tanque de combustible lleno. Además, cuenta con una capacidad de almacenamiento de gasolina de 11 litros, lo que contribuye a una autonomía adecuada para desplazamientos urbanos e intermunicipales.
En materia de seguridad, incorpora frenos de disco en ambas ruedas con sistema antibloqueo ABS, una tecnología que reduce el riesgo de bloqueo durante frenadas de emergencia y mejora el control de la motocicleta en diferentes condiciones de conducción.
La parte ciclo está compuesta por un chasis tipo diamante, una horquilla telescópica en la suspensión delantera y un sistema basculante con bieletas en la suspensión trasera. Esta configuración favorece la estabilidad, la precisión en curvas y una mejor absorción de las irregularidades del terreno.
Respecto a las ruedas, la motocicleta utiliza una llanta delantera 100/80 R17 y una trasera 140/70 R17, medidas que aportan agarre y estabilidad tanto en ciudad como en carretera.
Uno de los aspectos que más llama la atención es su precio. La Yamaha R15 V4 se comercializa en Colombia desde $16.100.000. Adicionalmente, la marca ofrece alternativas de financiación para facilitar su adquisición y dispone de varias opciones de color para los interesados en este modelo deportivo.