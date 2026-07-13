De la Espriella confirma banco de empleos con Magneto y Marble; eliminará consejerías y agencias

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció este lunes dos de las primeras reformas que pondrá en marcha antes y después de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto: la creación de un Banco Nacional de Talentos para reclutar personal con base en el mérito y una profunda reestructuración de la Presidencia de la República que contempla la eliminación de consejerías, agencias y cerca de 229 cargos.
Los anuncios hacen parte de las medidas que el mandatario electo ha venido presentando durante el proceso de empalme con el gobierno saliente y que, según ha explicado, buscan reducir la burocracia, fortalecer la eficiencia del Estado y modificar la forma en que se selecciona el talento humano para la administración pública.
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Banco Nacional de Talentos: así funcionará la plataforma
De la Espriella anunció la puesta en marcha del Banco Nacional de Talentos de Patria Milagro, una plataforma digital que operará durante la transición presidencial y que, según afirmó, será la primera experiencia de este tipo impulsada por un presidente electo antes de posesionarse.
«Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito», aseguró.
El mandatario explicó que el objetivo es eliminar la intermediación política en el acceso al empleo público y reemplazarla por un sistema basado en capacidades, experiencia y vocación de servicio.
«Ya no más puertas cerradas, ya no más ‘¿quién te recomendó?’, ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro», afirmó.
De acuerdo con lo anunciado, la plataforma se convertirá en el registro de hojas de vida más grande del país y utilizará inteligencia artificial para clasificar perfiles, relacionar las capacidades de los aspirantes con las necesidades del Estado y mantener una base de datos dinámica durante los cuatro años del próximo gobierno.
«La plataforma servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi gobierno», señaló De la Espriella.
El presidente electo indicó que el sistema fue desarrollado en alianza con Magneto Empleos, plataforma de reclutamiento con presencia en Colombia y América Latina, y Marble Headhunter, firma especializada en búsqueda de ejecutivos de alta dirección.
Según explicó, la participación del sector privado busca garantizar un proceso de selección moderno, transparente y técnicamente sólido.
El Banco Nacional de Talentos estará abierto para profesionales, técnicos, tecnólogos y trabajadores con experiencia laboral o académica que quieran poner su perfil a disposición del Estado. También podrán inscribirse colombianos residentes en el exterior. Sin embargo, el registro no constituye una oferta laboral específica ni garantiza una vinculación, sino que permitirá consolidar una base de perfiles para futuras necesidades del Gobierno.
La inscripción será completamente virtual a través del portal lapatriamilagro.co, donde los interesados deberán crear o ingresar a una cuenta en Magneto, diligenciar su información personal y profesional, actualizar su hoja de vida y finalizar el registro para quedar incorporados en la base de datos.
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«Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere. Postúlense. No solo los que están en Colombia; también los compatriotas que están en el exterior y quieren ayudar a construir la Patria Milagro», concluyó.
Cabe recordar que Marble Headhunter también es aliado estratégico de Valora Analitik en el libro El Futuro de Colombia, una publicación que reúne a más de 60 empresarios y líderes del país para analizar los retos y oportunidades que marcarán el rumbo económico y empresarial hacia 2030. El proyecto, desarrollado por Valora Analitik y Marble Headhunter, nació tras recorrer distintas regiones del país para conversar con los protagonistas de la economía colombiana.
Además, cada ejemplar adquirido contribuye a una causa social, ya que los recursos se destinan al Hogar San José para apoyar mejores condiciones de estudio, vida y deporte para más de 100 niños. El libro está disponible en más de 100 librerías del país y también puede adquirirse haciendo clic en este enlace.
Presidencia tendrá menos consejerías y agencias
En el mismo pronunciamiento, De la Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República, con la que busca convertirla en un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal más reducida.
«Será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados, sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas», afirmó.
Como parte de esa reforma ordenó eliminar consejerías, agencias y otras estructuras que, según dijo, hoy duplican funciones que ya ejercen ministerios y entidades con competencias legales.
De acuerdo con el mandatario electo, la medida permitirá suprimir cerca de 229 cargos y generar un ahorro aproximado de $10.000 millones anuales, recursos que, aseguró, serán destinados a programas para la ciudadanía.
«Estoy generando un ahorro aproximado de $10.000 millones anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos.»
Entre las primeras entidades que desaparecerán figura la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
También desaparecerá la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas competencias serán asumidas por esas mismas carteras.
Asimismo, el presidente electo anunció la eliminación de agencias adscritas a la Presidencia cuyas funciones ya sean ejercidas por otras entidades del Estado, con el propósito de evitar duplicidades y sobrecostos administrativos.
Cambios en la Consejería para las Regiones y la Oficina de Paz
No todas las dependencias desaparecerán. De la Espriella explicó que la Consejería Presidencial para las Regiones cambiará de nombre y pasará a convertirse en la Gerencia para las Regiones.
Según explicó, esta nueva instancia tendrá un enfoque eminentemente ejecutivo para coordinar la relación entre el Gobierno Nacional y alcaldes y gobernadores, además de hacer seguimiento permanente a los compromisos adquiridos con los entes territoriales.
«Aquí hay que gerenciar. Va a tener un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores de la Patria. Va a hacer seguimiento a los compromisos que adquiramos con los entes territoriales.»
Otro de los cambios anunciados corresponde a la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.
En ese sentido, De la Espriella confirmó que desaparecerá la figura del Alto Comisionado para la Paz, la cual será reemplazada por una oficina enfocada exclusivamente en asuntos de seguridad.
«Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento.»
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El presidente electo agregó que el futuro comisionado nacional de Seguridad, junto con los ministros de Justicia e Interior, tendrá la instrucción de revisar el marco institucional vigente «cumpliendo la Constitución y la ley», como parte de los cambios que pretende impulsar desde el inicio de su administración.
Con estas decisiones, De la Espriella continúa revelando algunas de las primeras medidas administrativas que pretende implementar una vez asuma la Presidencia, enfocadas en la reorganización del Estado, la reducción de la burocracia y la modificación de los mecanismos de acceso al empleo público mediante un sistema basado en el mérito.