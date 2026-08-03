Lanzan el primer fondo con exposición a Bitcoin en Colombia para invertir desde $1 millón sin perder el capital

Los inversionistas en Colombia, incluso los más conservadores, contarán con una nueva alternativa para tener exposición a criptoactivos sin comprarlos directamente.
Acciones & Valores lanzó el primer Fondo de Inversión Colectiva (FIC) del país con exposición al comportamiento del Bitcoin, mediante una estructura de protección de capital al vencimiento.
El producto permitirá inversiones desde $1 millón y tendrá un plazo de 31 meses. Además, tomará como referencia el desempeño del ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrado por BlackRock, aunque la inversión no se realizará directamente sobre ese instrumento ni sobre la criptomoneda.
De acuerdo con la estructura este fondo de inversión, si al vencimiento de los 31 meses el ETF de referencia presenta pérdidas, el inversionista recuperará el 100 % del capital aportado.
Si en caso contrario, el comportamiento del activo es favorable, podrá obtener una rentabilidad de hasta el 50 % en dólares, definida desde el momento en que se estructure la nota, de acuerdo con las condiciones del mercado.
Además, el fondo contempla una comisión de administración del 1 %. Los recursos se canalizarán mediante una nota estructurada emitida por un banco internacional con calificación de grado de inversión.
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¿Cómo funcionará el fondo para invertir en Bitcoin?
Santiago Quintero, gerente de Asset Management en Acciones & Valores, explicó que el vehículo fue diseñado para ofrecer exposición al comportamiento del Bitcoin sin que el inversionista tenga que asumir la complejidad de adquirir o custodiar directamente el activo digital.
«El fondo no compra directamente el Bitcoin ni tampoco compra directamente el IBIT. El fondo lo que hace es invertir en un activo que se llama nota estructurada», la cual es emitida una entidad financiera internacional con una calificación superior incluso a la de Colombia como emisor soberano.
Según la compañía, la estructura permitirá que al vencimiento del fondo los inversionistas recuperen el 100 % del capital invertido. Si el comportamiento del activo de referencia es favorable, podrán participar en parte de esa valorización, con un retorno máximo definido desde el inicio de la estructura.
Todo dependerá de las condiciones de mercado al momento de emitir la nota estructurada.
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¿Por qué lanzar un fondo de Bitcoin ahora?
Para Acciones & Valores, el creciente interés de los inversionistas por los activos digitales y los avances del mercado colombiano permitieron desarrollar un producto que hasta ahora no existía dentro de la industria de fondos de inversión colectiva.
«Los inversionistas cada vez piden más activos, más alternativas de inversión, y por eso nosotros nos lanzamos a crear el primer fondo con esta estructura», dijo Quintero, y recordó que el mercado local ya ha dado algunos pasos hacia este tipo de inversiones, como la posibilidad de negociar el ETF de BlackRock a través del Mercado Global Colombiano de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La firma considera que la evolución regulatoria y el mayor interés por los activos digitales han reducido las barreras para desarrollar este tipo de soluciones, aunque reconoce que aún existen retos regulatorios en distintos países alrededor de las criptomonedas.
El nuevo fondo estará disponible para inversionistas con aportes desde $1 millón y permanecerá abierto durante el periodo de comercialización definido por la comisionista.
De acuerdo con Acciones & Valores, el vehículo busca acercar este tipo de inversiones a un público más amplio, manteniendo una estructura diseñada para proteger el capital al vencimiento.
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