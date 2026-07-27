Así puede pagar en Colombia con criptoactivos y recibir reembolsos por cada transacción sin cuota de manejo

Los activos digitales se siguen posicionando en el mercado y cada vez su uso es más amplio para los clientes en el día a día. Por ejemplo, para hacer pagos, transferencias o compras internacionales.
Una de estas opciones la ofrece Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios, que sigue acercando los cripto activos a sus usuarios.
Binance ya supera los 320 millones de usuarios en todo el mundo, con un volumen negociado de US$34.000 millones, con datos a 2025 y ha tomado a América Latina como una región prioritaria para el lanzamiento de productos y servicios que aumentan la usabilidad de las criptomonedas.
A través de su Binance Card ofrece múltiples opciones para usar los activos digitales en el día a día, con beneficios como cashback (reembolsos) en varias de estas monedas, como Bitcoin, además de simplificar cobros añadidos.
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¿Cuáles son los beneficios de la Binance Card y cómo pedirla?
La principal característica de esta tarjeta es la posibilidad de pagar en cualquier lugar y momento, ya sean viajes fuera del país, compras internacionales o locales, entre otros, con activos digitales.
Entre las opciones disponibles se destacan algunos de las monedas más usadas, como USDC, USDT, FDUSD, BNB, BTC, ETH, SOL, XRP, WLD, ID, LTC, ADA, U para tus compras sin tener que convertir a “dinero oficial” por adelantado.
Además, el uso de esta tarjeta ofrece un cashback de hasta 3 % en cripto, según el gasto total de los usuarios.
A medida que se aumenta el gasto mensual, los clientes califican para tasas de cashback superiores, que se aplican retroactivamente a todas las transacciones realizadas en ese mes.
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Además, la plataforma destaca dentro de los beneficios de su tarjeta que no aplica comisiones al gastar USDC y ofrece atractivas recompensas en forma de cashback en criptomonedas con cada compra.
La tarjeta no tiene costo de emisión y la conversión automática de cripto a moneda local se realiza con tarifas competitivas.
Adicionalmente, Binance no cobra cuota anual y la tarjeta puede utilizarse a nivel internacional, lo que la convierte en una opción práctica tanto para viajes como para pagos en el extranjero.
Para adquirirla, los usuarios nuevos primero deben registrar una cuenta de Binance y completar la verificación de identidad (KYC).
Posteriormente, a través de la app de Binance se podrá hacer la solicitud desde la sección dedicada a esta tarjeta dentro de la aplicación. La Binance Card virtual se activará automáticamente al emitirse.
Una vez emitida, se puede empezar a usar inmediatamente en línea, vinculándola a tus billeteras digitales.