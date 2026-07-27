Bancolombia espera crecimiento de cartera y mayor rentabilidad este año; ve positiva la demanda de crédito en Colombia

Bancolombia reveló su visión para lo que queda de 2026, en la que anticipa un buen comportamiento en el otorgamiento de créditos, con una cartera estable y con perspectivas de lograr una mayor rentabilidad.
Juan Carlos Mora, presidente del principal banco del país y de Grupo Cibest, indicó que espera cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 8 % en su cartera de crédito y un retorno sobre el patrimonio (ROE) superior al actual.
Estas expectativas se dan en medio de un entorno en el que la demanda de préstamos de consumo e hipotecarios continúa fortaleciéndose, pese a los retos derivados de las tasas de interés y la inflación.
Previo a la entrega de resultados para el segundo trimestre del año, que se hará el próximo 10 de agosto Mora dejó ver que el balance del primer semestre ha sido positivo y mantiene una perspectiva favorable para lo que resta del año.
El ejecutivo explicó que el banco continúa observando una mayor demanda de crédito de consumo y de vivienda, mientras que la cartera comercial ha mostrado un desempeño más moderado.
«Vemos una dinámica de país que está demandando cartera de consumo y cartera hipotecaria; ahí vamos creciendo bien. La cartera comercial ha tenido un comportamiento menos bueno», afirmó.
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Evolución de la cartera de crédito de Bancolombia
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, añadió que el comportamiento de la cartera vencida también muestra una tendencia favorable, lo que respalda las expectativas de la entidad para el cierre del año.
Según detalló, la cartera de consumo mantiene crecimientos de dos dígitos, mientras que la hipotecaria avanza cerca del 17 %. En el caso de la cartera comercial, el crecimiento se ubica entre 7 % y 8 %, aunque sin evidenciar una contracción en las solicitudes de crédito.
En ese contexto, la entidad financiera mantiene como guía un retorno sobre el patrimonio cercano al 20 %, superior al rango de entre 16 % y 17 % registrado recientemente.
Mora explicó que uno de los factores que ha afectado el desempeño del banco este año ha sido la revaluación del peso colombiano, debido a que parte de sus inversiones en el exterior están denominadas en dólares.
Recordó que durante el año el banco también ha enfrentado el impacto del impuesto al patrimonio, un efecto que incidió en los resultados de los primeros meses de 2026.
Consultado sobre el reciente aumento de la tasa de interés del Banco de la República y su posible efecto sobre la colocación de préstamos, el directivo aseguró que, por ahora, la entidad no observa un deterioro en la demanda.
Durante la presentación del proyecto Distrito Palermo, en Medellín, Mora también destacó la participación de Bancolombia como inversionista en una iniciativa que contempla inversiones cercanas a $1 billón.
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El ejecutivo señaló que se trata de un proyecto con una visión de sostenibilidad que trasciende el desarrollo inmobiliario y busca transformar el entorno urbano.
«No es un proyecto inmobiliario; es un proyecto de ciudad que crea un entorno alrededor. Nos sentimos muy orgullosos de participar en una iniciativa con esa visión de sostenibilidad», afirmó.
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