Con venta de Banistmo, Grupo Cibest consolida la integración de su oferta bancaria y de inversiones en Panamá

En línea con el ajuste corporativo en el que avanza Grupo Cibest, tras su consolidación matriz de Bancolombia y las otras entidades financieras, el holding anunció el cierre de la venta de Banistmo, en Panamá.
Como consecuencia del perfeccionamiento de esta transacción, Grupo Cibest transfirió a Banco La Hipotecaria, filial de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, el 100 % de las acciones de Banistmo, a cambio del precio de venta acordado, cercano a US$1.400 millones.
Grupo Cibest explicó que el precio de la transacción fue pagado con recursos provenientes de La Hipotecaria y de una financiación sindicada internacional.
Adicionalmente, Grupo Cibest reveló que consolidó en Panamá un esquema que integra sus capacidades de banca, inversión y mercado de capitales, a través de Bancolombia Panamá, Bancolombia Sucursal Panamá y Cibest Capital Panamá.
Panamá es el eje regional de Grupo Cibest
Desde este país, la entidad articula su oferta para clientes latinoamericanos con operaciones en distintos mercados de la región.
Como ya se ha venido anticipando, la consolidación en Panamá se enmarca en una estrategia orientada a organizar sus operaciones internacionales en funciones específicas y facilitar la atención de personas y empresas que requieren servicios financieros en más de un país.
De acuerdo con datos del holding, su operación en Panamá atiende a más de 33.800 clientes y registró transferencias internacionales por más de US$107.000 millones al cierre de 2025.
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A marzo de 2026, se reportó una administración de activos por más de US$9.487 millones.
“Panamá ha sido parte de nuestra historia de internacionalización y hoy sigue siendo un lugar desde el cual conectamos a nuestros clientes con el mundo. Desde aquí acompañamos a personas y empresas para que puedan manejar sus recursos, invertir y crecer con soluciones financieras pensadas para una región cada vez más interconectada”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.
Así quedó la operación de Grupo Cibest en Panamá
El Grupo Cibest opera mediante tres frentes en el país centroamericano. En primer lugar, Bancolombia Panamá, banco de licencia internacional, enfocado en la atención de clientes colombianos y centroamericanos, tanto en financiación como en la gestión de sus recursos en diferentes segmentos, y en su conexión con el sistema financiero global.
También está Cibest Capital Panamá, orientado a servicios de inversión, banca privada y mercado de capitales tanto para inversionistas locales como internacionales.
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Finalmente, Bancolombia Sucursal Panamá, banco de licencia general establecido en 2012, atiende a clientes corporativos e institucionales en sus necesidades de inversión y financiamiento en dólares.
Desde este país, el Grupo consolida su operación en Latam con una visión orientada a conectar la región y acompañar a personas y empresas en sus decisiones financieras.
Esta capacidad se fortalece con la presencia en otros mercados a través de entidades como Bancolombia en Colombia, Bam en Guatemala, Bancoagrícola en El Salvador, Cibest Capital en Estados Unidos y Bancolombia Puerto Rico, ampliando su alcance para atender clientes con actividad transfronteriza.
“Nuestra mirada sigue puesta en el futuro: continuar construyendo, desde Panamá y desde cada uno de los territorios donde estamos presentes, un holding regional que conecta a los latinoamericanos con oportunidades globales, a través de soluciones financieras simples, confiables y pensadas para acompañarlos en cada etapa de su camino”, agregó Mora.