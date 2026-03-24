Ahora | Grupo Cibest explicó a sus accionistas venta de Banistmo en Panamá y estrategia de internacionalización

En el Hotel Intercontinental, en Medellín, se celebró la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de Grupo Cibest, luego de su creación en mayo de 2025.
Durante la reunión, su CEO, Juan Carlos Mora, destacó la consolidación de esta plataforma financiera, que recoge a diversas entidades, como Bancolombia, Nequi, Wenia, Wompi, y otras filiales en Colombia y Centroamérica.
Durante su intervención, Mora explicó a los accionistas la decisión de vender Banistmo, en Panama.
Dijo que “se trata de una decisión que responde a una visión de largo plazo, que nos permite una asignación de capital en mercados y negocios donde podamos generar un mayor impacto económico y social, alienado con la estrategia de internacionalización”.
Además, indicó que la decisión va en búsqueda de la creación “sostenida de valor para los accionistas. “El resultado que trae para Cibest es positivo, el capital será reinvertido” y permitirá “seguir creciendo y ser más rentables”.
Recordó que esta venta de Banistmo “no implica que Cibest salga de Panamá”, pues el holding continúa con otra oferta en este mercado, como es su sucursal y Cibest Capital.
Accionistas de Grupo Cibest aprobaron dividendo y recompra de acciones
Como parte de la Asamblea de Accionistas de Grupo Cibest, su CEO Juan Carlos Mora indicó que “el total de dividendos decretados en los últimos tres años superara los $12 billones. Así mismo, el retorno total de los accionistas a sido de 195 % considerando valorización de la acción y los dividendos decretados”.
Dicho eso, los accionistas aprobaron el pago de un dividendo anual de $4.512 por acción, pagadero en cuatro cuotas trimestrales de $1,128 por cada acción, en las siguientes fechas: primero de abril, primero de julio, primero de octubre y 29 de diciembre de 2026.
Estas fueron las aprobaciones sobre las utilidades de 2025:
Visto bueno a recompra de acciones: así se ejecutará
Además, se aprobó trasladar $431.418 millones de la reserva legal, para adicionar a la reserva para ejecutar la readquisición de acciones, aprobada en asamblea extraordinaria del 9 de junio de 2025.
De paso, se autorizó la terminación del Programa de Readquisición 2025 en la fecha en que la Junta Directiva apruebe el reglamento del Programa de Readquisición 2026.
Finalmente, los accionistas dieron su autorización para el Programa de Readquisición 2026 hasta por $1,35 billones en un plazo de tres años, contados a partir de la fecha de aprobación del reglamento del Programa de Readquisición 2026 por parte de la Junta Directiva.
Se aclaró que no habrá monto mínimo de valores a readquirir.
Resultado 2025 e inversiones
Como parte del informe de gestión que fue presentado ante los inversionistas, se destacó que la inversión del Grupo Cibest ascendió a $786.300 millones, destacándose la inversión en desarrollo de canales y activos de tecnología ($687.700 millones), seguido por la inversión en evolución digital y activos fijos ($98.600 millones).
El informe reconoce que este año se espera invertir cerca de $1,6 billones, una cifra superior en 36 % a la reportada el año pasado. Su principal destino será la evolución y transformación de canales digitales.
El objetivo será “garantizar la continuidad operativa, mejorar la experiencia del cliente y mitigar vulnerabilidades y riesgos en sucursales y autoservicios”, dice el documento.
Por otro lado, el informe explica que la utilidad neta atribuible a los accionistas cerró en $3,8 billones, cuya disminución frente al 2024 de $2,4 billones, obedeció principalmente al reconocimiento del deterioro del crédito mercantil reconocido en la venta de Banistmo.
En consecuencia, la rentabilidad del patrimonio (ROE) finalizó en 9,1%, disminuyendo 667 puntos básicos respecto al año anterior. “Aislando el efecto de la venta de Banistmo, la utilidad neta de la operación continua cerró el año 2025 en $6,9 billones, presentando un incremento respecto al año anterior de $837,943 millones (13,7 %)”, se explica.
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