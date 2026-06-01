Nate Morris, el empresario que fue nominado como nuevo embajador de EE. UU. en Colombia

Nate Morris, reconocido líder empresarial y filántropo de Kentucky, fue nominado por Donald Trump como el próximo embajador de los Estados Unidos ante la República de Colombia.
De ser confirmado por el Senado, el diplomático se caracterizaría por llegar al cargo con una combinación de visión estratégica empresarial y una detallada comprensión de las políticas públicas estadounidenses.
«»Cuando el presidente Trump te pide que sirvas a tu nación, respondes al llamado. Me siento sumamente orgulloso de formar parte de la Administración Trump, representando a Kentucky y a Estados Unidos en el ámbito internacional y luchando por la agenda de «Estados Unidos Primero», dijo en su cuenta de X.
Morris es ampliamente conocido en el sector corporativo por ser el presidente y CEO de Morris Industries, un conglomerado orientado a resolver desafíos nacionales mediante el poder de los negocios. También preside Republic Financial, una firma enfocada en la protección de familias trabajadoras a través de seguros de vida y salud.
Sin embargo, su hito más destacado fue la fundación en 2009 de Rubicon, una de las compañías de gestión de residuos y reciclaje más grandes del país con operaciones en los 50 estados de EE. UU. y en otras 20 naciones.
De hecho, bajo su liderazgo se logró la salida de Rubicon en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en una transacción valorada en US$2.000 millones, convirtiéndose en una de las pocas empresas de Kentucky en lograr esta cotización en más de dos siglos de historia.
Producto de este trabajo, recibió el premio regional Entrepreneur of the Year de EY. Además, fue el primer habitante de Kentucky en integrar la lista Fortune 40 Under 40. También es la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Emprendedores de Kentucky.
Un perfil destacado
Nate Morris se ha convertido en un ícono del ascenso basado en la educación y el trabajo arduo, pues fue criado por una madre soltera en un hogar sindicalizado en el condado de Morgan (Kentucky) y formado en el sistema de escuelas públicas.
Su desempeño académico le permitió acceder a becas que lo llevaron a graduarse de la Universidad George Washington, realizar estudios de políticas públicas en la Universidad de Princeton y obtener un título en negocios de la Universidad de Oxford.
Entre sus distinciones académicas destacan su elección como miembro de Phi Beta Kappa, su nombramiento como Fulbright Specialist Scholar y un doctorado honoris causa en Humanidades por la Universidad de Pikeville.
Además, ha destacado como servidor público. A los 21 años, ya acumulaba experiencia directa en la Casa Blanca, el Departamento de Trabajo, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. También ha colaborado con la Cruz Roja Americana y el Gabinete de Desarrollo Económico de Kentucky.
Fuera del ámbito corporativo, Morris dirige la Fundación Morris, la cual busca facilitar el acceso al «sueño americano» para sus conciudadanos en Kentucky. Actualmente, comparte su conocimiento como Entrepreneur in Residence en la Universidad de Kentucky y preside la organización sin ánimo de lucro 2X Game Changers.
Trump reveló además este lunes 1 de junio otros 22 nombres de candidatos a embajadas y organismos internacionales.
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