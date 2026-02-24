Grupo Cibest profundiza impactos por venta de Banistmo y por qué decidió salir de Panamá

La venta de Banistmo, el banco panameño filial de Grupo Cibest, a Inversiones Cuscatlán fue el hecho corporativo más determinante del ejercicio 2025 para el holding dueño de Bancolombia y el que más impacto generó en la lectura de los estados financieros del grupo.
Aunque la operación fue recibida positivamente por el mercado como una señal de disciplina en la asignación de capital, su tratamiento contable obligatorio introdujo distorsiones significativas tanto en el balance como en el estado de resultados del año.
Sobre el negocio, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, detalló que todos los activos y pasivos de Banistmo fueran reclasificados como «activos disponibles para la venta» (assets held for sale) a partir del cuarto trimestre de 2025. Esta reclasificación obligó al grupo a reconocer un cargo no monetario por deterioro de valor (impairment) de $3,4 billones, asociado al goodwill que había sido registrado históricamente en los libros del grupo por la adquisición de Banistmo.
Es fundamental subrayar que se trata de un efecto estrictamente contable y no monetario: no implica salida de caja, no afecta los índices de solvencia ni de capital del grupo, y tampoco tiene incidencia sobre la política de dividendos ni sobre los flujos que Banistmo transfiere al holding. Así lo enfatizaron los directivos del grupo durante la conferencia con analistas.
Sin embargo, el impacto sobre los estados financieros publicados fue considerable. La utilidad neta reportada quedó en $3,8 billones, cuando sin ese cargo habría alcanzado cerca de $7,3 billones—cifra que, además, supera la guía que el propio grupo había comunicado al mercado para 2025—. El ROE reportado fue de 9,1 %, frente a un 17,2 % ajustado que refleja la verdadera rentabilidad operativa del negocio.
Destacado: Grupo Cibest generó utilidad neta de $3,8 billones en 2025 pese a venta de Banistmo; anuncia pago de dividendos
Reordenamiento del balance
La reclasificación de los activos de Banistmo también generó variaciones abruptas en el balance consolidado que dificultan la comparación directa con trimestres y años anteriores. Para facilitar el análisis, el grupo publicó simultáneamente sus estados financieros bajo dos versiones: la oficial con todos los efectos regulatorios aplicados, y una versión pro forma que excluye el impacto de Banistmo, permitiendo una lectura más limpia de la evolución del negocio subyacente.
Adicionalmente, la contribución de Banistmo fue extraída del estado de pérdidas y ganancias ordinario y reclasificada bajo la línea de «resultado de operaciones discontinuadas», tanto para 2024 como para 2025, en cumplimiento de la normativa vigente.
¿Por qué se vendió Banistmo?
Los directivos de Grupo Cibest explicaron que Banistmo operaba con indicadores de rentabilidad relativamente más bajos que otras filiales del grupo: margen de interés neto (NIM) más estrecho, mayor proporción de depósitos a plazo fijo —más costosos— frente a depósitos a la vista, y un ROE que los analistas calificaron de rezagado frente al resto del portafolio. Un analista de Goldman Sachs señaló explícitamente durante la sesión de preguntas que Banistmo había sido «relativamente subdesempeñante desde una perspectiva de ROE», con márgenes comprimidos y niveles de mora más elevados.
La venta, en ese contexto, forma parte de la lógica de la nueva estructura de holding (Grupo Cibest), cuyo propósito declarado es precisamente optimizar la asignación de capital, concentrarlo en los negocios con mayor retorno y mayor potencial de crecimiento —como Nequi, Wenia y las operaciones digitales— y ganar flexibilidad para retornar valor a los accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.
Efecto sobre los ratios de capital
A pesar de la magnitud del cargo contable, los índices regulatorios de capital no se vieron afectados de manera negativa. El CET1 consolidado cerró en 12,2 %, con una mejora de 27 puntos básicos frente a diciembre de 2024. El grupo destacó además que las deducciones al capital por la participación en los bancos centroamericanos —que en 2024 representaron cerca de 70 puntos básicos— se redujeron a apenas 7 puntos básicos en 2025, precisamente por el proceso de reclasificación contable de Banistmo, lo que compensó parcialmente el impacto del impairment sobre el patrimonio.
Recepción del mercado
Los directivos señalaron que el anuncio de la venta fue uno de los catalizadores del fuerte desempeño bursátil de las acciones del grupo durante 2025, junto con la aprobación de la estructura de holding y el programa de recompra de acciones. Las acciones ordinarias se valorizaron 87 % desde el anuncio de la transformación corporativa en Cibest, mientras las preferenciales lo hicieron en 75 %, y los ADRs registraron también ganancias de doble dígito. Los múltiplos precio/valor en libros y precio/utilidad mejoraron de forma consistente, reflejando una mayor confianza del mercado en la rentabilidad estructural del grupo.
Con el cierre efectivo de la transacción pendiente de las aprobaciones regulatorias correspondientes, Grupo Cibest quedará con una huella centroamericana más concentrada en El Salvador (Banagricola) y Guatemala (BAM y sus operaciones locales), mercados donde los directivos expresaron mayor confianza en el potencial de mejora del ROE hacia niveles de doble dígito en el horizonte de 2027.
