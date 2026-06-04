Además de Bancolombia, otro banco de Grupo Cibest ya es centenario; Bam cumple un siglo en Guatemala

La evolución corporativa de Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia) ha pasado por varios hechos relevantes, no solo en el mercado, sino también en la historia de las compañías que lo componen, tanto en Colombia como en la región.
Precisamente, el Grupo Cibest conmemora los 100 años de Bam, su operación en Guatemala y la segunda entidad centenaria del holding y que hace parte de su esfuerzo para consolidar una banca más cercana, digital e inclusiva.
Además, con el siglo cumplido de esta filial, Grupo Cibest reafirma su apuesta por una visión regional para ampliar oportunidades de cara a sus clientes, con más de 150 años de trayectoria, 33 millones de clientes y activos superiores a US$106.000 millones.
Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest, afirmó que “celebrar los 100 años de Bam es celebrar una historia de confianza construida con Guatemala. Es también reafirmar la visión que tenemos como grupo de conectar capacidades locales para impulsar el progreso regional, con una banca que entiende los contextos, acompaña decisiones y genera valor sostenible”.
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Nequi completó un año en Guatemala
Bam tiene un equipo de más de 2.800 colaboradores, atiende a más de 611.500 clientes, administra activos por US$6.442 millones y mantiene un saldo acumulado de créditos otorgados de US$4.964 millones, cifras que reflejan su relevancia en el financiamiento de personas y empresas del país.
Esta filial de Guatemela ha avanzado en su transformación digital, alcanzando 112.786 clientes digitales, con el 62,11 % de las transacciones realizadas a través de canales digitales.
Además, Nequi, la billetera digital del grupo cumplió su primer aniversario en Guatemala con 108.000 usuarios, consolidando una oferta de inclusión financiera en el país centroamericano.
En los años que vienen, Bam proyecta profundizar su transformación digital para llevar servicios financieros a más guatemaltecos, fortalecer su rol por medio del ecosistema de Grupo Cibest; y acelerar la movilización de recursos hacia más negocios.