Curiosidades de Nequi a meses de operar como neobanco independiente de Bancolombia: estos son sus próximos servicios

Nequi es una de las principales plataformas digitales de servicios financieros en Colombia y cumple 10 años con una transformación sin precedentes, que le permitirá ampliar su alcance y servicios en el país.
Es la primera fintech colombiana y comenzó como billetera digital. Pasada una década, avanza en un proceso para operar como una compañía de financiamiento independiente en los próximos meses, sin afectar la experiencia de sus usuarios ni su relación operativa con Bancolombia.
Actualmente, lo que hoy ya es un neobanco cuenta con 27 millones de usuarios en el país, aunque su relevancia va más allá de ese dato. Según su CEO, Andrés Vásquez, hay otros números que reflejan el impacto de su consolidación en el país, según dijo en entrevista con Valora Analitik.
Por ejemplo, cerca de siete millones de personas utilizan Nequi para recibir ingresos derivados de actividades independientes o negocios propios, mientras que más de 400.000 usuarios reciben su nómina directamente a través de la aplicación.
Alcance en crédito, remesas y nómina
Como parte del crecimiento de su oferta, alrededor de 23.000 empresas ya utilizan Nequi para el pago de salarios, lo que refleja su avance más allá del movimiento del dinero.
Otra de las apuestas ha sido la financiación y pagos internacionales: más de un millón de personas han accedido a créditos a través del ecosistema, al tiempo que procesa cerca de un millón de remesas mensuales.
En este contexto, la compañía ha venido fortaleciendo su oferta de servicios financieros, como por ejemplo, alianzas para facilitar inversiones (de la mano de trii), y el desarrollo de nuevas funcionalidades enfocadas en la gestión del dinero.
A futuro, la mira está ofrecer alternativas de inversión y rentabilidad más amplias.
Resolviendo dudas sobre Nequi
Uno de los principales mitos alrededor de Nequi es su clasificación como una billetera digital. Sin embargo, la plataforma ha evolucionado hacia un modelo más cercano al de un neobanco, al integrar servicios como recepción de remesas internacionales, acceso a crédito, emisión de tarjetas y conexión con productos de inversión.
Esta transformación también se refleja en la forma en que los usuarios interactúan con el sistema. Por ejemplo, frente a errores en transferencias, la aplicación permite verificar parcialmente el nombre del destinatario antes de enviar dinero.
En caso de equivocación, cuenta con una opción para solicitar la devolución directamente desde el historial de la transacción.
Este tipo de funcionalidades busca reducir fricciones en el uso cotidiano y responder a problemáticas comunes en pagos digitales, sin necesidad de procesos complejos de reversión que requieren autorizaciones adicionales entre las partes.
Separación de Bancolombia sin cambios para el usuario
La transición de Nequi hacia una operación independiente hace parte de una reorganización corporativa dentro de Grupo Cibest. No obstante, la compañía seguirá siendo parte del grupo y mantendrá su integración operativa con Bancolombia.
En la práctica, esto significa que los usuarios podrán continuar realizando transferencias, retiros en cajeros y operaciones en corresponsales bancarios sin modificaciones.
El cambio responde, principalmente, a la necesidad de ofrecer mayor transparencia financiera y visibilidad a inversionistas sobre el desempeño del negocio.
En materia de capital, Nequi continuará accediendo a recursos a través de su holding, lo que implica que eventuales necesidades de financiación o estrategias de crecimiento se gestionarán a nivel del grupo, sin alterar su estructura actual.
De cara al futuro, la compañía seguirá fortaleciendo su relación con inversionistas y analistas del mercado, quienes han mostrado un creciente interés en el modelo de negocio y su evolución dentro del sistema financiero colombiano, dijo Vásquez.
Un neobanquero más cerca del usuario
Desde lo personal, Andrés Vásquez describe su rol como el de un banquero distinto, marcado por una relación más cercana con las personas y sus necesidades financieras.
Según explicó, su experiencia ha estado enfocada en “entender de primera mano cómo los usuarios gestionan su dinero, sus expectativas y su deseo de progreso, para traducir esos aprendizajes en soluciones concretas dentro de la plataforma”.
Ese enfoque ha permitido construir un producto que hoy alcanza a millones de colombianos, apoyado en la combinación de tecnología y diseño, y en un equipo que ha impulsado una nueva forma de interacción con los servicios financieros en el país.