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Nequi se prepara para separarse de Bancolombia: ¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo CIbest, explicó cómo Nequi se prepara para separarse de Bancolombia

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Nequi se prepara para separarse de Bancolombia
Foto: Nequi

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Nequi se prepara para separarse de Bancolombia y varios son los detalles que se ultiman en una decisión que el banco considera como una de sus transformaciones clave para este año.

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest y Bancolombia, en entrevista con Valora Analitik, detalló lo que viene para el proceso y cómo deben preparase los usuarios dadas las modificaciones y la independencia en la que ahora funcionará la billetera digital.

Nequi se prepara para separarse de Bancolombia
Nequi priorizará los créditos en 2026. Foto: Nequi

Mora aclaró que Nequi se prepara para separarse de Bancolombia, lo que implica también una suerte de división de cuentas financieras, advirtiendo que el brazo que representa la billetera digital es importante por el alcance que ha tenido en los últimos años.

Datos de la compañía indican que Nequi tiene una cartera de $1,7 billones, que está dentro de los números de Bancolombia. “Lo que vamos a hacer es tomar esos números de Nequi, que hoy funciona en la práctica como un negocio independiente, pero está sumado dentro de Bancolombia, y lo separamos”, dijo Mora.

Nequi se prepara para separarse de Bancolombia: ¿Cambia la aplicación?

Una de las dudas más recurrentes es si Nequi entrará a un proceso de revisión de su aplicación, sobre lo que el CEO de Grupo Cibest y Bancolombia aclaró que la plataforma ya operaba con una base tecnológica independiente

“Nequi se concibió como una plataforma independiente. Tiene tecnología independiente, aunque tenía algunos procesos compartidos que ya estamos separando”.

Tras este movimiento, agregó Mora, los números de Bancolombia se van a reducir porque se saca una parte de su cartera y depósitos, advirtiendo que en Grupo Cibest sigue igual.

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest y Bancolombia
Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest y Bancolombia. Foto: Valora Analitik.

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Nequi se prepara para separarse de Bancolombia, pero el llamado de Mora es a dejar en claro que para los clientes de Nequi no pasa nada. “No se van a dar cuenta. Lo que sí vamos a poder es ofrecer más productos y servicios”.

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Tags: Bancolombia, Nequi
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