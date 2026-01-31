Exclusiva | Nequi revela ambiciosos planes para 2026: remesas y dólares digitales, en la mira

Este año será trascendental para Nequi. Luego de 10 años de operación de la mano con Bancolombia, en el segundo semestre se separará para comenzar una nueva etapa como compañía de financiamiento.
Esta transformación no implicará cambios para sus clientes, pero sí para el posicionamiento de lo que hasta ahora ha sido una billetera, y que ahora apunta a convertirse en el banco principal para sus más de 27 millones de usuarios.
En esta primera parte de la entrevista con María del Pilar Correa, Chief Product Officer de Nequi, la ejecutiva revela parte de sus planes para 2026, además de algunos de los focos en los que trabajará, que incluye acceso a dólares digitales y mayor dinamismo en pagos internacionales (remesas). Espere la próxima semana el complemento de esta conversación.
¿Cómo fue el balance en 2025?
Nos fue muy bien, nosotros cerramos con 27 millones de usuarios, con un porcentaje de actividad del 80 %. Más importante que el número de personas que tengan Nequi es que en realidad lo usen. Tenemos ya más de 700.000 personas con crédito, eso es importante para nosotros.
Gran parte de los usuarios de Nequi son personas de bajos ingresos, llegar a ellos con una oferta de crédito a clientes que nunca han tenido un crédito formal o con baja experiencia crediticia, habla mucho del propósito. Cumplimos las expectativas de desembolsos con más de 700.000 personas con crédito.
En remesas nos fue muy bien, hoy ya tenemos más de 400.000 personas recibiendo remesas. Creemos que podemos ser un jugador muy importante ahí, entendiendo las dimensiones de Nequi en la cotidianidad. Vemos que va a tener también mucha relevancia en el 2026, más aún con los rieles que se van a empezar a habilitar con los stablecoins.
Nuestros usuarios esperan que Nequi esté ahí disponible y nosotros venimos haciendo grandes cosas ahí, ya tenemos un coach financiero que está empezando a dar tips a las personas para para ahorrar mejor.
Cuando la base de usuarios es la mitad del país, ¿hacia dónde se puede crecer?
En Colombia somos más o menos 32 millones de mayores de edad, llegamos a ese nivel donde casi toda la base de adultos en Colombia tiene Nequi.
Nuestro foco es el uso. Hoy tenemos nuevos jugadores, nueva regulación, nosotros seguimos siendo relevantes en el día a día de las personas y eso implica que hay que entender el contexto casi de todo Colombia, tanto personas de bajos ingresos como las de altos.
Nosotros hemos sido muy exitosos posicionándonos como billetera, pero Nequi es mucho más que una billetera. Para nosotros es importante que las personas empiecen a entender que Nequi puede ser su banco principal.
Hoy incluso lo es para muchas personas, donde aquí puede tener la nómina, donde puede pedir un préstamo, donde puede manejar las transacciones de su día a día, pagar facturas, recargar sus tarjetas de transporte, comprar el SOAT.
Hay muchas personas que aún desconocen muchos de los servicios. Nequi puede ser su banco principal, aquí tiene todo lo que necesita y más, aún en un segmento de bajos ingresos.
¿Cómo es ese rol de ser banco, más allá de mover dinero?
Nosotros ya demostramos que abrir una cuenta es muy fácil. Ahora el reto está en usarla. Ese ha sido el reto en 10 años que cumplimos y es la educación financiera. Hay muchas personas que todavía desconocen que hay ciertas cosas que están acostumbrados a ser en el mundo físico que se pueden hacer desde el celular.
Un ejemplo es lo estamos haciendo ahora con negocios Nequi, con ese segmento de emprendedores. Nosotros sabíamos que estaban ahí, son usuarios que reciben muchas transferencias, que empezaron a usar el QR.
Y ahora que salimos con Nequi Negocios, no se trata solo de decir, “aquí puedes vender más”, sino que tienes que llegar incluso a tener un relacionamiento más cercano con ese segmento porque no es solo la venta digital, también es el voz a voz.
En nuestra tienda virtual tenemos ya más de 100 marcas. Ahora estamos entendiendo la mejor forma de aproximarnos a las personas para que lleguen a ellas.
¿Cómo va el proceso para operar como compañía independiente?
El proceso va bien, nosotros tenemos expectativas de que eso pase en el segundo semestre. No es menor todo lo que hay que hacer, internamente desde temas de sesión de contrato, hasta contactar a todos nuestros aliados y decirles que su contrato no es con Bancolombia sino con Nequi. Pero esto no cambia en nada ni para los usuarios, ni para los aliados, ni para los clientes.
Tenemos que hacer varios trámites y eso nos va a tomar unos meses. Venimos en comunicación con el regulador, porque una vez nos llegó la licencia de operación teníamos que presentar el cronograma de trabajo para empezar ya a operar formalmente.
¿Con qué producto se van a estrenar como banco independiente?
Vienen varias cosas interesantes. Nequi tiene unas herramientas de gestión del dinero, los bolsillos, las metas y el colchón que sabemos que tienen que evolucionar porque los mismos usuarios lo piden. Tienen que evolucionar a que se pueda ahorrar y que eso tenga alguna remuneración.
No hay un producto ya definido, pero sí es algo que estamos trabajando. Sabemos que esas herramientas tienen que evolucionar, que las personas tienen exceso de liquidez y que quieren recibir una remuneración diferente.
Vamos a trabajar también en temas de ahorros en dólares, que saldrá en los próximos días. Hay personas que no tienen tanta educación financiera, y queremos empezar con los temas de bolsillos, como el bolsillo en dólares.
Eso irá evolucionando y queremos de forma democrática ratificar este tema tan poderoso de los stable coins de una forma muy sencilla desde Nequi.
Las cifras de remesas son impresionantes, US$13.000 millones entraron a Colombia el año pasado. Ahí tenemos un montón de oportunidades. Creemos que eso es una cosa que va a ser muy importante para Nequi en el 2026.
¿A qué más le van a apuntar este año?
Seguir profundizando crédito, que ya lo hacíamos, pero ahora independientes lo tenemos que seguir haciendo. Hoy nos sentimos tranquilos con la calidad de la cartera que tenemos, con los modelos donde seguimos trabajando. Ahí tendrán que haber otros productos.
Hay temas como tarjetas y demás, son cosas que vienen en la conversación. Tenemos que entender el contexto de nuestros usuarios y saber qué servicios vamos incorporando, que es un poco la forma en la que ha escalado Nequi a través de los años.