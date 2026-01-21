Primicia | Bancolombia y Nequi permitirán comprar y vender dólares digitales a través de sus apps

Los activos digitales siguen ganando terreno entre las opciones para invertir en Colombia pero, también, para facilitar transferencias y negociación de monedas estables, como es el caso del dólar digital.
Con esta idea en la mira, Grupo Cibest, la matriz de Bancolombia, de Nequi, y de otras compañías como Wenia (su plataforma de criptoactivos) alista nuevos servicios para sus clientes.
Según conoció Valora Analitik, se prepara una integración para habilitar la posibilidad de comprar dólares digitales desde las aplicaciones de Bancolombia y de Nequi. Todo esto, soportado a través de Wenia.
Pablo Arboleda, CEO de Wenia, explicó que está opción funcionará como una cuenta más para los usuarios. Actualmente están en proceso de pruebas y se tiene la expectativa de que pueda ser puesta en operación en el primer trimestre de este año.
“El mundo de las remesas cada vez va a ser más eficiente para nuestros clientes, porque van a estar siendo ejecutadas por medio de rieles de activos digital”, agregó Arboleda.
Otras novedades de Wenia: vienen transferencias en euros
La plataforma de activos digitales de Grupo Cibest tiene desde septiembre del año pasado una cuenta global, que permite a sus usuarios enviar y recibir dólares digitales (USDC) desde y hacia cuentas bancarias en Estados Unidos, a través de Wenia App.
Arboleda reveló a Valora Analitik que otro de los lanzamientos que tendrán a lo largo de 2026 tiene que ver con la ampliación de este servicio con bancos europeos.
“Lo primero adicional que va a pasar este año es que en las próximas semanas también estará habilitado para Europa. Entonces se va a poder enviar o recibir desde cualquier banco europeo”, explicó.
No vendrán nuevos activos digitales, por ahora
Pablo Arboleda, CEO de Wenia, explicó que “hemos sido muy responsables al listar activos, priorizando los de mayor representación de mercado. No queremos listar cualquier activo”.
Y recordó que durante 2025 los usuarios pedían constantemente nuevos activos y redes, “y eso influyó en nuestras decisiones”. Actualmente, afirmó que esa demanda ha bajado.
“Si los usuarios solicitan algún activo particular, lo revisaremos, pero ya no es tan fuerte como antes”, agregó el ejecutivo. Y recordó que cerca del 40 % de los activos que están invertidos en Wenia están en monedas estables y el otro 60 % están en activos volátiles, con Bitcoin y Solana entre las más demandadas.
