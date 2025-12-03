Podcast | Wenia y sus opciones de inversión para diversificar portafolios de cara a 2026

A nivel global se han venido revelando algunas tendencias para tener en cuenta al momento de fortalecer las finanzas personales, específicamente plataformas que acercan a las personas a inversiones con alto grado de confianza y seguridad.
Dentro de ese contexto aparece Wenia, la compañía de Grupo Cibest que mencionó el papel de los activos digitales en la diversificación del ahorro.
Para eso, Valora Analitik conversó en un nuevo podcast con Pablo Arboleda, CEO de Wenia, quien explicó a detalle el funcionamiento de esta alternativa, cuales son las principales diferencias con los métodos tradicionales de inversión y su valor agregado para diversificar el portafolio a puertas del 2026.