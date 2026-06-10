Acciones de Celsia y Grupo Cibest entre las más destacadas al inicio de la semana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 09 de junio de 2026 en 2.252,33 puntos registrando una variación positiva de 2,71 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 8,91 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.180 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $361.035 millones, mostrando una importante variación positiva de 103,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $177.247 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 4,04 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $155.333 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 5,22 %) que negoció $83.835 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 2,64 %) que transó un monto de $38.418 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) que suben 15,49 %.
- En la segunda casilla, Celsia (Celsia) que avanzó 6,53 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que se valorizaron 5,65 %.
Las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) cayeron – 3,51 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) cae 0,91 % y marcan un volumen de operaciones de $4.176 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap