Celsia activa su programa de formación de liquidez en Bolsa de Colombia; se suma a la recompra de acciones

En línea con lo anunciado previamente al mercado, Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, inició oficialmente la operación del programa de formación de liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) que desarrollará con la firma LarrainVial.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal seguir promoviendo una correcta formación de precio de su título en el mercado accionario local, así como facilitar la participación de más inversionistas.
Según explicó la compañía, este mecanismo opera mediante la formulación continua de ofertas de compra y venta sobre la acción. Con esto, se busca estrechar los diferenciales de negociación (spreads) y aumentar la profundidad del mercado, para garantizar que las transacciones diarias sean más fluidas y eficientes para todos los inversionistas.
Esteban Piedrahíta, líder financiero de Celsia, explicó que, con la entrada de LarrainVial como formador de liquidez, “sumamos una palanca complementaria al programa de recompra. Esperamos que la ejecución conjunta de estas iniciativas, enmarcadas en EnergizarC, se refleje en el precio de la acción”.
Relacionado: Celsia bajó su ganancia neta en el primer trimestre, pero redujo su deuda y fortaleció estructura financiera.
Recompra y formación: focos clave en el mercado
El programa de formación de liquidez, dijo Celsia, se suma a la readquisición de acciones que la compañía mantiene vigente desde 2023. Ambos mecanismos se complementan para intervenir sobre dimensiones distintas de la liquidez.
Por un lado, el programa de recompra de acciones opera desde el lado de la demanda, aportando mayor volumen de negociación a través de su mecanismo transaccional y permitiendo abrir ventanas de compra puntuales a través del mecanismo independiente.
Ahora, con el formador de liquidez, se garantiza una presencia permanente de posturas de compra y venta en la pantalla de negociación para mitigar volatilidades, reducir el diferencial y mejorar las condiciones de entrada y salida para inversionistas.
“En Celsia tenemos el compromiso de ayudarle al mercado a dimensionar y valorar correctamente nuestra acción. Esto nos exige avanzar con disciplina en varias direcciones: primero, mantener una comunicación constante que evidencie la sólida creación de valor de la empresa; y segundo, construir las condiciones técnicas de liquidez que les permitan a los inversionistas negociar sobre esa información”, completó Piedrahíta.
—