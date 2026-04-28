Relevante | Celsia recompró el 99,9 % de las acciones en su readquisición extraordinaria; este fue el resultado

En días previos el mercado colombiano vivió la readquisición extraordinaria de acciones de Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, que fue aprobada por los accionistas de marzo pasado.
La oferta de recompra, que finalizó el pasado 24 de abril, buscaba la readquisición de acciones ordinarias hasta por $150.000 millones a un precio de $9.002 por cada título.
De acuerdo con las metas planteadas por la compañía, se esperaba recomprar 16.662.963 acciones, lo que representa el 1,6 % de los títulos en circulación, con la expectativa de que cualquier accionista, sin importar el tamaño de su participación, pudiera monetizar parte de su inversión.
Una vez cerrada la oferta, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) dio a conocer el resultado del proceso de adjudicación de la readquisición sobre los títulos de Celsia.
¿Cómo fue la recompra de acciones de Celsia?
De acuerdo con la información suministrada por la bvc, el número total de aceptaciones válidas adjudicadas fue de 16.661.459 títulos, equivalente al 99,9 % del máximo disponible para comprar.
De acuerdo con lo informado por la Bolsa de Colombia, la fecha del cumplimiento para la adjudicación de estas acciones recompradas será el próximo 29 de abril.
Además, se recibieron aceptaciones válidas por 189,68 millones de acciones. Si se tiene en cuenta que Celsia había ofertado la recompra de 16,66 millones de acciones, las aceptaciones equivalen a 1.138 % sobre el máximo de títulos posibles para comprar.
Previamente, Ricardo Sierra, líder de Celsia, había manifestado que el programa “es una decisión estratégica para transferir valor de manera directa y eficiente a nuestros accionistas”.
“Con esta readquisición estamos dando una señal clara del valor fundamental de la compañía”, añadió.