Deutsche Bank: Situación fiscal será un desafío para el próximo gobierno, con un desbalance del 6,7 % del PIB

Deutsche Bank estima que el Producto Interno Bruto (PIB) real de Colombia crecerá un 2,9 % para el cierre de 2026, mientras que el PIB nominal alcanzará los US$542.000 millones.
En consecuencia, el PIB per cápita, que resulta de dividir el PIB total de un territorio entre el número de sus habitantes, llegaría a US$10.140 para una población de 53,5 millones de personas.
Colombia se encuentra en un momento de definición política crucial ante la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella, quien obtuvo el 43,7 % de los votos en la primera vuelta, e Iván Cepeda, con el 40,1 %.
Para la entidad financiera es altamente probable que De la Espriella sea elegido próximo presidente, dado el respaldo esperado de la oposición tras los resultados iniciales.
Este cambio de gobierno ocurrirá en un entorno económico volátil, con un crecimiento del PIB que se ha venido desacelerando, con excepción del desempeño de marzo, y en medio de expectativas de que cualquier impulso tienda a moderarse por los choques externos.
Indicadores macro y fiscales
Deutsche Bank proyecta que la inflación de Colombia se situaría en un 7 % al final del año, presionada por el aumento del salario mínimo y el ajuste en los precios de la gasolina que comenzó a reflejarse en mayo. La entidad también prevé que el desempleo promedio anual sea del 8,8 %.
Respecto a los indicadores del sector externo, la cuenta corriente mostraría un déficit de US$14.100 millones (equivalente al -2,6 % del PIB) y las reservas internacionales cerrarían en US$65.000 millones.
Este contexto empujaría a la tasa de cambio a $3.700 por dólar, un valor similar al visto entre febrero y marzo de este año antes de la caída de abril.
Por su parte, el panorama financiero y fiscal para 2026 revela presiones considerables, con una tasa de interés que se espera suba hasta el 12,50 % debido a que el Banco de la República probablemente reanudará el ciclo de alzas a finales de junio.
En el ámbito fiscal, se anticipa un déficit del -6,7 % del PIB y un balance primario deficitario del -3,7 %, cifras que reflejan un deterioro frente a años anteriores.
Además, la deuda del gobierno escalaría al 63,5 % del PIB, con un componente doméstico del 43 % y externo del 20,5 %, mientras que la deuda externa total se estima en el 47,9 % del PIB.
Los analistas de Deutsche Bank advierten que la situación fiscal será un desafío para la próxima administración independientemente del resultado electoral, especialmente tras órdenes judiciales de reembolsar impuestos y la volatilidad de los ingresos petroleros.
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