Marco Rubio recibirá al vicepresidente electo José Manuel Restrepo: ya hay fecha y hora para la reunión

A menos de un mes de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostendrá una de las reuniones más importantes de la gira oficial que adelanta el equipo de transición en Estados Unidos. El próximo encuentro será con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una cita que busca fortalecer la relación bilateral antes del inicio del nuevo gobierno.
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De acuerdo con la agenda oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la reunión se realizará este martes 14 de julio a las 10:30 a. m. (hora de Washington D. C.).
Según confirmó el Gobierno estadounidense, el encuentro tendrá cobertura limitada para la prensa mediante el formato denominado camera spray at top, que permite el ingreso de cámaras y fotógrafos únicamente durante los primeros minutos de la reunión.
La cita representa uno de los encuentros de más alto nivel que ha conseguido hasta ahora la delegación del gobierno electo durante su primera misión internacional, que comenzó el domingo en Washington con una agenda enfocada en comercio, inversión, cooperación económica y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Banco Mundial abrió la agenda económica previo a la reunión con Marco Rubio
Antes del encuentro con Rubio, la delegación encabezada por José Manuel Restrepo sostuvo una reunión de alto nivel con directivos del Grupo Banco Mundial, así como representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
Durante esa reunión ambas partes comenzaron a definir una hoja de ruta de trabajo para el período 2026-2030, con énfasis en consolidación fiscal, reactivación económica, inversión y alternativas de financiamiento para Colombia.
En la gira también participan el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el futuro ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quienes desarrollan una agenda paralela con entidades económicas y organismos multilaterales.
Asimismo, como parte de la visita del gobierno electo a Estados Unidos, hubo participación del gobierno electo en el Atlantic Council en Washington. Durante ese encuentro, el canciller designado, Omar Bula Escobar, explicó que uno de los principales objetivos del nuevo gobierno será reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos.
«Colombia siempre fue uno de los mejores aliados de Estados Unidos durante muchas décadas. Eso cambió claramente en los últimos años. Tenemos mucho por reconstruir y los asuntos exteriores no son la excepción», afirmó.
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El futuro ministro aseguró que la Cancillería tendrá un enfoque más orientado hacia la diplomacia económica y comercial, con el propósito de atraer inversión y fortalecer la presencia internacional del país.
«Tenemos que modernizar nuestra política exterior. No solo recuperar el tiempo perdido durante los últimos cuatro años, sino entender que el mundo atraviesa un momento geopolítico muy importante y Colombia debe encontrar su lugar en ese nuevo escenario», señaló.
Bula agregó que la prioridad será reconstruir las relaciones con «Estados Unidos e Israel, así como con los países que comparten nuestros valores», al tiempo que anunció una mayor profesionalización del servicio exterior colombiano.
El encuentro entre Marco Rubio y José Manuel Restrepo se produce cuando faltan menos de cuatro semanas para la posesión presidencial del 7 de agosto y en medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente.
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Además de su importancia diplomática, la reunión envía una señal sobre el interés de Washington en mantener un canal de comunicación directo con la futura administración colombiana en asuntos relacionados con comercio, inversión, seguridad regional y cooperación bilateral.