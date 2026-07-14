EE. UU., Israel y comercio: las prioridades del nuevo canciller de De la Espriella

A menos de un mes de la posesión presidencial del 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De la Espriella comenzó a exponer ante escenarios internacionales la hoja de ruta que pretende implementar en materia de política exterior.
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En un encuentro organizado por el Atlantic Council, en Washington D. C., el canciller designado, Omar Bula Escobar, aseguró que la prioridad será reconstruir las relaciones con Estados Unidos e Israel, fortalecer la diplomacia comercial y modernizar la Cancillería para convertirla en una herramienta de promoción económica del país.
Durante su intervención, Bula sostuvo que Colombia enfrenta el reto de recuperar el protagonismo internacional tras los últimos cuatro años y afirmó que el país debe aprovechar el actual contexto geopolítico para redefinir su posición en el hemisferio.
«Colombia siempre fue uno de los mejores socios de Estados Unidos durante muchas décadas. Eso cambió en los últimos años. Tenemos mucho por reconstruir y los asuntos exteriores no son la excepción», afirmó el futuro ministro de Relaciones Exteriores.
El diplomático, quien fue designado por De la Espriella el pasado 8 de julio y cuenta con más de dos décadas de experiencia en organismos internacionales, señaló que el nuevo gobierno asumirá la tarea de «reconstruir» varios frentes de la administración pública mientras diseña nuevas políticas para responder al nuevo escenario global.
Reconstruir la relación con Estados Unidos e Israel
Uno de los mensajes centrales de Bula fue el restablecimiento de una relación estrecha con Estados Unidos e Israel, países que calificó como prioritarios dentro de la nueva política exterior.
«Tenemos que reconstruir las relaciones que teníamos antes con Estados Unidos e Israel, además de trabajar con países que compartan nuestros mismos valores», manifestó.
Según explicó, Colombia buscará fortalecer su cooperación con naciones que defiendan principios como la democracia, las libertades individuales y la economía de mercado.
«Hay una gran oportunidad para que Estados Unidos y el hemisferio levanten nuevamente la bandera de los valores occidentales, la democracia, las libertades y el valor del individuo», indicó.
En ese sentido, agregó que el propósito es que Colombia se convierta en un aliado estratégico de Washington dentro de la región y acompañe la agenda hemisférica impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Diplomacia del Gobierno De la Espriella: enfocada en comercio e inversión
Otro de los ejes planteados por el canciller designado es transformar el enfoque tradicional de la política exterior para darle un mayor peso a la economía.
Bula explicó que la Cancillería concentrará buena parte de sus esfuerzos en tres frentes: diplomacia económica, diplomacia comercial y ciberdiplomacia: «Nos concentraremos en la diplomacia económica, la diplomacia comercial y la ciberdiplomacia», afirmó.
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De acuerdo con el funcionario, esta estrategia estará alineada con el propósito del presidente electo de convertir a Colombia en un país mucho más orientado al comercio, la inversión privada y la apertura de nuevos mercados internacionales.
«Trabajaremos junto con el Ministerio de Hacienda y las demás carteras para lograr el objetivo del presidente De la Espriella de convertir a Colombia en un país realmente orientado al comercio», señaló.
Las declaraciones coinciden con la agenda que el equipo del gobierno electo desarrolla esta semana en Washington, donde sostiene reuniones con entidades como el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y otros organismos multilaterales para preparar la estrategia económica con la que iniciará la administración el próximo 7 de agosto.
Bula también anunció una reingeniería institucional dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Explicó que uno de los objetivos será profesionalizar el servicio exterior, fortalecer la carrera diplomática y elevar los requisitos para quienes representen al país en el exterior: «Tenemos que volver a la normalidad y hacerlo mejor que antes», sostuvo.
Añadió que la nueva administración buscará reducir costos administrativos, simplificar procesos y fortalecer el personal de carrera: «Nos concentraremos en un equipo profesional. Necesitamos funcionarios que, en la medida de lo posible, hablen más de un idioma y representen adecuadamente al país.»
El funcionario señaló que la modernización no responderá únicamente a un criterio de austeridad fiscal, sino a la necesidad de hacer más eficiente la gestión internacional del Estado.
La seguridad también estará en el centro de la agenda
Durante el diálogo en Washington, Bula afirmó que otro de los principales desafíos será enfrentar el crimen organizado transnacional. El futuro canciller aseguró que ese fenómeno representa una de las mayores amenazas para la soberanía colombiana.
«Es un monstruo que ha tomado parte de nuestra soberanía y ha penetrado nuestras instituciones. Será uno de los obstáculos más difíciles que tendremos por delante.»
Por ello, indicó que el gobierno buscará fortalecer la cooperación internacional para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y manifestó su interés en trabajar con centros de pensamiento como el Atlantic Council en la construcción de nuevas estrategias de seguridad.
Finalmente, Omar Bula anticipó que el próximo gobierno también revisará la relación de Colombia con organismos multilaterales.
Aunque aclaró que el país mantendrá su participación en estos espacios, afirmó que se buscará una política exterior con mayor autonomía frente a las agendas internacionales.
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«Revisaremos nuestras relaciones con otras naciones y con los organismos multilaterales para racionalizar costos, fortalecer nuestras prioridades y actuar con mayor soberanía frente a las agendas globales.»
Las declaraciones hacen parte de la primera gira internacional del equipo de gobierno de Abelardo De la Espriella, que comenzó esta semana en Washington con reuniones enfocadas en fortalecer la cooperación económica, atraer inversión extranjera y reconstruir las relaciones bilaterales antes del inicio oficial del nuevo mandato presidencial el 7 de agosto.