El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció este lunes 13 de julio la apertura del Banco Nacional de Talentos, una plataforma digital con la que busca conformar la mayor base de hojas de vida del país para seleccionar, bajo criterios de mérito, a quienes aspiren a trabajar en ministerios, entidades y proyectos estratégicos de su administración.
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La iniciativa comenzará a operar antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto y, según explicó el mandatario electo, estará disponible durante los cuatro años de su gobierno como mecanismo para identificar perfiles profesionales, técnicos, tecnológicos y laborales que puedan ser vinculados al sector público.
Durante su pronunciamiento semanal, De la Espriella aseguró que se trata de un cambio en la forma en que tradicionalmente se ha accedido al empleo estatal.
«Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito», afirmó.
Así funcionará el Banco Nacional de Talentos del Gobierno De la Espriella
De acuerdo con el presidente electo, el Banco Nacional de Talentos utilizará herramientas de inteligencia artificial para organizar y clasificar los perfiles registrados, con el propósito de relacionar las capacidades de los aspirantes con las necesidades de las distintas entidades del Gobierno.
Según explicó, la plataforma permitirá construir una base de datos dinámica que permanecerá activa durante todo el cuatrienio y facilitará la identificación de candidatos para ocupar cargos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos.
«Este banco creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país, una plataforma tecnológica de última generación con inteligencia artificial que permitirá registrar perfiles de forma ágil y segura, clasificarlos de manera adecuada, hacer una unión precisa entre capacidades y necesidades del Estado y mantener una base de datos viva y dinámica.»
De la Espriella sostuvo que la iniciativa busca democratizar el acceso al servicio público y dejar atrás prácticas asociadas con recomendaciones políticas o burocráticas.
«Ya no más puertas cerradas, ya no más ‘¿quién te recomendó?’, ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro.»
Magneto y Marble serán los aliados del proceso
El mandatario explicó que el Banco Nacional de Talentos fue desarrollado en alianza con Magneto Empleos, plataforma especializada en procesos de reclutamiento y selección de personal, y Marble Headhunter, firma enfocada en búsqueda de ejecutivos de alta dirección.
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Según indicó, la participación de ambas compañías permitirá desarrollar un proceso con criterios técnicos y herramientas tecnológicas para identificar perfiles acordes con las necesidades del Gobierno.
«Lo desarrollamos con dos aliados de primer nivel: Magneto Empleos, una plataforma de reclutamiento muy importante en nuestro país y Latinoamérica, y Marble Headhunter, firma especializada en búsqueda ejecutiva de alto nivel. En alianza con la empresa privada garantizamos un proceso moderno, transparente y técnicamente sólido.»
Quiénes podrán inscribirse
De acuerdo con la información divulgada por Patria Milagro, el Banco Nacional de Talentos está dirigido a personas interesadas en poner a disposición del Estado su experiencia profesional, técnica, tecnológica, laboral o académica para ser consideradas cuando existan oportunidades acordes con su perfil.
No obstante, la organización aclaró que el registro no corresponde a una oferta laboral específica ni garantiza una vinculación, sino que permitirá consolidar una base de datos que podrá ser consultada cuando surjan necesidades de talento en la administración.
Además, el presidente electo invitó a participar tanto a colombianos residentes en el país como a quienes viven en el exterior.
«Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere. Postúlense. No solo los que están en Colombia; también los compatriotas que están en el exterior y quieren ayudar a construir la Patria Milagro.»
Paso a paso para registrarse para trabajar con el Gobierno De la Espriella
El proceso de inscripción será completamente virtual y se realizará a través del portal oficial lapatriamilagro.co, donde los aspirantes serán dirigidos a la plataforma de Magneto Empleos.
De acuerdo con la información suministrada por la organización, los interesados deberán:
- Ingresar al portal oficial del Banco Nacional de Talentos.
- Hacer clic en el botón «Quiero registrarme».
- Crear una cuenta en Magneto o ingresar si ya cuentan con una.
- Completar la información personal y profesional.
- Actualizar la hoja de vida con la mayor cantidad posible de datos sobre experiencia, estudios, competencias y conocimientos.
- Finalizar el registro para que el perfil quede incorporado en la base de datos.
Una vez concluido el proceso, la hoja de vida permanecerá almacenada en el Banco Nacional de Talentos y podrá ser consultada cuando existan vacantes o requerimientos de perfiles específicos dentro del Gobierno. Patria Milagro también recomendó realizar el registro únicamente a través de los canales oficiales para proteger la información personal de los aspirantes.
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Según De la Espriella, el propósito del Banco Nacional de Talentos es promover una cultura institucional basada en el mérito, la capacidad y la vocación de servicio, reemplazando los mecanismos tradicionales de selección asociados a recomendaciones políticas.
«Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y el comienzo de la política del mérito, del talento y de la transparencia.»
Cabe recordar que Marble Headhunter también es aliado estratégico de Valora Analitik en el libro El Futuro de Colombia, una publicación que reúne a más de 60 empresarios y líderes del país para analizar los retos y oportunidades que marcarán el rumbo económico y empresarial hacia 2030. El proyecto, desarrollado por Valora Analitik y Marble Headhunter, nació tras recorrer distintas regiones del país para conversar con los protagonistas de la economía colombiana.
Además, cada ejemplar adquirido contribuye a una causa social, ya que los recursos se destinan al Hogar San José para apoyar mejores condiciones de estudio, vida y deporte para más de 100 niños. El libro está disponible en más de 100 librerías del país y también puede adquirirse haciendo clic en este enlace.