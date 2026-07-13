María Nohemi Arboleda, actual gerente de XM, será la ministra de Minas y Energía en el nuevo gobierno

La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo De la Espriella continúa avanzando. En la noche de este lunes 13 de julio, el mandatario anunció que María Nohemi Arboleda Arango, actual gerente general de XM, será la nueva ministra de Minas y Energía a partir del próximo 7 de agosto.
Con este nombramiento, De la Espriella entrega una de las carteras más estratégicas del Gobierno a una ingeniera con amplia trayectoria técnica en el sistema eléctrico colombiano y que durante la última década ha liderado la empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista.
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La designación se produce en un momento clave para el sector energético, que enfrenta desafíos relacionados con la seguridad energética, la transición hacia fuentes renovables, el abastecimiento de gas natural y el futuro de la exploración de hidrocarburos en Colombia.
Quién es María Nohemi Arboleda, nueva ministra de Minas
María Nohemi Arboleda Arango es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría y una especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Su carrera profesional ha estado ligada durante más de 25 años al sector eléctrico colombiano. Antes de asumir la gerencia general de XM, ocupó cargos como gerente del Centro Nacional de Despacho, directora de Transacciones del Mercado, directora de Transacciones Comerciales y directora de Planeación de la Operación dentro de ISA y XM.
En marzo de 2016 fue nombrada gerente general de XM, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la creación de la compañía. Desde entonces ha encabezado la operación técnica del Sistema Interconectado Nacional y la administración del Mercado de Energía Mayorista, funciones considerad.
Al anunciar el nombramiento, el presidente electo Abelardo De la Espriella también definió las principales prioridades que tendrá María Nohemi Arboleda al frente de la cartera de Minas y Energía. Según explicó, su gestión estará enfocada en avanzar en la transición hacia energías limpias, mejorar los precios de la energía para los usuarios, fortalecer la confianza de los inversionistas y buscar soluciones a los problemas asociados con las tarifas del servicio.
De la Espriella agregó que la nueva ministra tendrá la instrucción de trabajar de manera coordinada con otras carteras del Gobierno para sacar adelante varios proyectos estratégicos.
«Recibió instrucciones para trabajar articuladamente con el ministro de Defensa y el ministro de Ambiente para avanzar en proyectos de diversidad, como debe ser», afirmó el presidente electo.
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Asimismo, señaló que el Ministerio de Minas y Energía deberá mantener una estrecha coordinación con la cartera de Hacienda para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico.
«También deberá trabajar con el ministro de Hacienda para hacer todo lo que sea necesario para que las condiciones financieras del sector permitan que no cese la prestación del servicio de energía», indicó De la Espriella.