Indalecio Dangond será ministro de Agricultura del gobierno De la Espriella: estas serán sus prioridades para el campo

Con menos de un mes para que Abelardo De la Espriella asuma la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, fecha en la que iniciará oficialmente el periodo constitucional 2026-2030, el presidente electo continúa consolidando el equipo que lo acompañará en el Gobierno de la denominada «Patria Milagro». En las últimas horas confirmó quién estará al frente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una de las carteras estratégicas para impulsar el crecimiento económico desde el sector rural.
El nuevo ministro será Indalecio Dangond Baquero, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, barranquillero y con cerca de cuatro décadas de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Su designación fue anunciada por el presidente electo.
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De acuerdo con la información divulgada por el equipo de De la Espriella, Dangond llega con una agenda enfocada en resolver algunos de los principales cuellos de botella que enfrenta el agro colombiano, especialmente en acceso al crédito, formalización de la propiedad rural, infraestructura para riego y modernización de la producción.
Las prioridades del nuevo ministro de Agricultura
El documento oficial señala que el nuevo jefe de la cartera tendrá tres prioridades inmediatas. La primera será avanzar en la bancarización de 2,5 millones de campesinos, con el propósito de facilitar el acceso al sistema financiero y ampliar las posibilidades de crédito para pequeños y medianos productores.
La segunda apuesta consistirá en acelerar la legalización de los títulos de propiedad de las tierras, una medida que busca brindar mayor seguridad jurídica a miles de campesinos y facilitar su acceso a programas estatales y líneas de financiación.
El tercer eje será impulsar la construcción de distritos de riego en distintas regiones del país. Según el documento presentado por el Gobierno electo, esta estrategia parte de una idea que Dangond resume en una frase: «la agricultura se escribe con agua».
Censo agropecuario, emprendimiento y sustitución de cultivos
Además de esas tres prioridades, el futuro ministro anunció otros proyectos que harían parte de la agenda del Ministerio de Agricultura.
Entre ellos figura la realización de un nuevo censo nacional agropecuario, con el objetivo de actualizar la información sobre productores, actividades y necesidades del sector rural.
También plantea crear 700 escuelas de emprendimiento rural, enfocadas en promover el relevo generacional y fortalecer la formación de nuevos productores con capacidades técnicas y empresariales.
Otro de los programas anunciados contempla la sustitución inicial de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, mediante proyectos productivos de palma en Tumaco y cacao en Tibú. Según el Gobierno electo, la iniciativa buscaría diversificar la producción agrícola, reducir la deforestación y flexibilizar el acceso al crédito para los productores rurales.
Perfil del nuevo ministro de Agricultura
La hoja de vida presentada por el Gobierno destaca que Indalecio Dangond Baquero tiene 62 años, nació en Barranquilla y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional alrededor del financiamiento agropecuario y el desarrollo rural.
Es administrador de empresas del Externado de Colombia y actualmente es fundador y presidente de Open Loans. Anteriormente trabajó como coordinador financiero del programa MIDAS de USAID, fue consultor de Fedepalma, secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y asesor tanto del Ministerio de Agricultura como de Finagro, además de desempeñar otros cargos relacionados con el desarrollo del sector agropecuario.
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En el perfil difundido por el equipo del presidente electo también se destaca que es columnista en varios periódicos regionales y que cuenta con experiencia cercana a los 40 años en asuntos relacionados con crédito rural, financiamiento del agro y políticas para el desarrollo del campo colombiano.
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