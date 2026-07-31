Las estafas mediante llamadas y mensajes de texto tendrán un nuevo obstáculo en Colombia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que obligará a los operadores móviles a identificar llamadas sospechosas en tiempo real, marcar las llamadas comerciales, bloquear comunicaciones originadas desde números irregulares y verificar los mensajes enviados por empresas antes de que lleguen a los usuarios.
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La decisión responde al aumento del fraude móvil en el país. Según la CRC, actualmente las reclamaciones por estafas asociadas a llamadas y mensajes superan los $252 millones diarios, mientras que entre 2022 y 2024 el valor reclamado por este tipo de delitos se triplicó.
Las medidas no entrarán en funcionamiento de manera inmediata. Su implementación será gradual durante los próximos meses y busca ofrecer a los ciudadanos más información antes de contestar una llamada, responder un mensaje o compartir datos personales.
Su celular mostrará una alerta cuando detecte una llamada sospechosa
Uno de los cambios más importantes será la aparición de una advertencia en la pantalla del teléfono cuando el operador detecte comportamientos atípicos durante una llamada.
En esos casos aparecerá el mensaje: «Alerta de llamada sospechosa». La CRC explicó que esta advertencia podrá mostrarse, por ejemplo, cuando una misma línea realice numerosas llamadas cortas y repetitivas en un periodo muy corto, un comportamiento frecuente en campañas de fraude telefónico.
No obstante, la entidad aclaró que la alerta no significa que la llamada sea un fraude, sino que constituye una señal preventiva para que el usuario actúe con mayor cautela antes de entregar información o continuar la conversación.
Por ejemplo, si una persona recibe una llamada de un supuesto banco y en la pantalla aparece esta advertencia, lo recomendable será colgar y comunicarse directamente con la entidad a través de sus canales oficiales antes de entregar claves, códigos o datos personales.
Otra novedad será que las empresas deberán registrar previamente los números desde los cuales realizan campañas comerciales.
Cuando un usuario reciba una llamada proveniente de una de esas líneas, el celular mostrará la etiqueta: «Llamada con fines publicitarios». Así, antes de contestar, la persona sabrá que se trata de una comunicación comercial y podrá decidir si desea atenderla o no.
La CRC aclaró que esta identificación no implica que exista fraude, sino que únicamente informa el propósito de la llamada. Por ejemplo, si una empresa ofrece un seguro, una tarjeta de crédito o un plan de telefonía, esa condición aparecerá identificada desde la pantalla del celular.
La resolución ordena a los operadores bloquear llamadas originadas desde números que no hayan sido asignados oficialmente o que únicamente estén habilitados para recibir comunicaciones.
Por ejemplo, un número destinado exclusivamente para atención al cliente ya no podrá utilizarse para realizar llamadas salientes a los usuarios. Asimismo, se bloquearán llamadas provenientes de números inexistentes o no autorizados.
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Más adelante, cuando la CRC defina las condiciones técnicas, también serán bloqueadas las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, una modalidad utilizada con frecuencia para generar confianza entre las víctimas. La medida no afectará a quienes utilicen el servicio de roaming internacional de manera legítima.
Los mensajes de bancos y empresas deberán poder verificarse
Los cambios también llegarán a los mensajes de texto enviados por bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas. Estos deberán permitir identificar claramente tres aspectos: quién envía el mensaje, cómo fue enviado y qué tipo de comunicación corresponde.
Para lograrlo, el remitente tendrá que estar registrado, utilizar códigos cortos autorizados y emplear formatos previamente aprobados.
Esto aplicará, entre otros, para alertas bancarias, códigos de autenticación, confirmaciones de pedidos, recordatorios de citas y avisos relacionados con trámites o servicios.
Por ejemplo, cuando una persona reciba un código de verificación de su banco, podrá comprobar que realmente fue enviado por la entidad y no por un estafador que intenta suplantarla.
Una vez termine el periodo de transición, los mensajes empresariales cuyo origen no pueda verificarse no serán entregados a los usuarios.
La CRC también ordenó a los operadores monitorear cuando una línea celular común comience a enviar cientos o miles de mensajes de forma automatizada.
Antes de aplicar restricciones, el operador deberá analizar el caso, informar al titular de la línea y darle la oportunidad de explicar el comportamiento detectado. Solo si la situación persiste podrán imponerse controles adicionales o limitar temporalmente el envío de mensajes. Además, el usuario tendrá derecho a solicitar la revisión de la medida.
¿Cuándo comenzarán a aplicarse las medidas?
La implementación será escalonada. En tres meses comenzarán la identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, así como el bloqueo de números que no pueden originar llamadas.
En seis meses iniciará el monitoreo de mensajes masivos enviados desde líneas comunes y entrará en funcionamiento el micrositio pedagógico de la CRC.
En doce meses comenzará a operar el sistema de identificación y validación de mensajes empresariales. Posteriormente se implementará el bloqueo de llamadas internacionales que aparenten provenir de números colombianos, una vez se definan las condiciones técnicas necesarias.
El director ejecutivo de la CRC, Felipe Augusto Díaz Suaza, recordó que ninguna herramienta sustituye la precaución del usuario.
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«El fraude funciona porque quien está detrás puede ocultarse y porque presiona a las personas para que actúen sin verificar. Las medidas permiten identificar mejor el origen de las llamadas y los mensajes y fortalecen la detección de patrones atípicos; sin embargo, ninguna alerta reemplaza la verificación. Si una comunicación pide datos, códigos o dinero, o invita a abrir un enlace, no responda ni actúe bajo presión. Contacte directamente a la empresa o entidad por sus canales oficiales», concluyó el funcionario.