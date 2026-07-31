RegioTram del Norte entra en una nueva etapa: Gobierno hizo anuncio clave para su construcción

El Ministerio de Transporte anunció la publicación de los prepliegos de la licitación para la construcción, operación y mantenimiento del RegioTram del Norte, uno de los principales proyectos ferroviarios de pasajeros del país, concebido para fortalecer la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Norte de Cundinamarca.
Con esta publicación, la cartera oficializó el inicio de la primera fase del proceso de contratación y abrió el periodo de observaciones, durante el cual ciudadanos, empresas, gremios, universidades, organismos de control y demás interesados podrán presentar comentarios y observaciones que servirán como insumo para la elaboración de los pliegos definitivos de la licitación.
El RegioTram del Norte contempla la construcción de un corredor férreo de 48,9 kilómetros, destinado exclusivamente al transporte de pasajeros. El proyecto contará con 17 estaciones: 11 estarán ubicadas en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá. Su objetivo es mejorar la conectividad entre la capital del país y los municipios del norte de Cundinamarca, además de ofrecer una alternativa de transporte con mayores niveles de eficiencia para miles de usuarios que diariamente se desplazan por este corredor.
La iniciativa requerirá una inversión total de $17,3 billones. De ese monto, el Gobierno Nacional aportará $14,16 billones, mientras que la Gobernación de Cundinamarca financiará $3,19 billones, de acuerdo con el convenio de cofinanciación suscrito entre ambas entidades el 7 de noviembre de 2025.
Proceso de licitación avanzará hasta 2027
La estructuración técnica, financiera y jurídica del proceso licitatorio contó con el acompañamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Grupo Banco Mundial, que brindó asistencia técnica durante la preparación de la contratación con el propósito de fortalecer los estándares de transparencia, competencia y solidez técnica.}
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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la publicación de los prepliegos representa un avance relevante para la materialización del proyecto e hizo un llamado a la participación de los diferentes sectores durante esta etapa de consulta.
«Invitamos a la ciudadanía, la academia, los gremios y los organismos de control a hacer seguimiento a cada etapa de la licitación. La transparencia y el rigor técnico son fundamentales para sacar adelante este proyecto», afirmó la funcionaria.
La apertura del periodo de observaciones permitirá que los interesados presenten recomendaciones y propuestas para fortalecer las condiciones del proceso antes de la publicación de los pliegos definitivos. Posteriormente, el Ministerio de Transporte evaluará los comentarios recibidos y realizará los ajustes que considere pertinentes dentro del cronograma establecido.
De acuerdo con el calendario oficial, la adjudicación de la licitación está prevista para junio de 2027. Una vez culminada esa etapa, comenzará la ejecución de las obras de infraestructura, que serán desarrolladas de manera articulada entre el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca.