Patria realiza su primera inversión de venture capital en Colombia; lideró ronda por US$60 millones para Duppla

Patria Investments, uno de los principales gestores de activos alternativos de América Latina, realizó su primera inversión de venture capital en Colombia al liderar una ronda de aproximadamente US$60 millones entre deuda y capitalización para la fintech Duppla.
La operación también contó con la participación de Cometa, Skandia Planeación Financiera, Grupo Pegasus, Nazca y otros inversionistas nacionales e internacionales.
La transacción representa la primera inversión de venture capital de Patria en Colombia y marca el inicio de una nueva línea de inversión en el país, enfocada en empresas en etapas tempranas de crecimiento.
Con esta estrategia, la firma busca complementar su presencia en otras clases de activos como infraestructura, crédito, private equity y real estate.
Diego Chona, partner y Head de Private Equity LatAm ex Brasil de Patria Investments, señaló que la decisión responde al potencial de escalabilidad identificado en Duppla y destacó que la inversión fue evaluada por distintos equipos de la firma.
«La operación ejemplifica los beneficios de la actuación multisectorial de Patria. Para validar su modelo contamos con la colaboración de diversos equipos, incluyendo real estate, private equity y venture capital y creemos estar en una posición única para apoyar su expansión», indicó.
El ejecutivo agregó que esta inversión representa la primera operación de venture capital en Colombia de Patria y refleja “nuestra confianza en el potencial del ecosistema emprendedor del país».
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Patria apuesta por modelos alternativos de acceso a vivienda
Los recursos obtenidos permitirán a Duppla acelerar la expansión de su modelo de «compra mientras arriendas» (rent-to-own), mediante el cual la compañía adquiere una vivienda, la entrega en arriendo al cliente y lo acompaña durante varios años en la construcción del historial financiero necesario para acceder posteriormente a un crédito hipotecario.
Actualmente, la fintech opera en Bogotá y municipios aledaños, ha acompañado a más de 300 familias en la adquisición de vivienda y utilizará los recursos de esta ronda para ampliar su capacidad de financiación y su cobertura geográfica dentro de Colombia.
Con esta operación, Patria amplía su estrategia de inversión en Colombia hacia compañías de alto crecimiento, un segmento en el que hasta ahora no había realizado inversiones de venture capital en el país.
La firma administra más de US$60.000 millones en activos alternativos y tiene presencia en América Latina, Europa y Estados Unidos. Por otro lado, Santiago García, CEO de Skandia Colombia, indicó que la inversión “refleja nuestra decisión de participar activamente en modelos innovadores que responden a transformaciones del mercado y que generan impactos positivos en la economía y la sociedad colombianas. Encontramos en Duppla una propuesta diferenciadora, capacidad de ejecución y un modelo con potencial para seguir creciendo en Colombia”.