BanRep anuncia compra de dólares hasta por US$4.000 millones

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, anunció un programa de acumulación gradual de reservas internacionales por hasta US$4.000 millones para fortalecer los niveles de liquidez externa del país.
La decisión tomada por la Junta Directiva tiene como propósito principal fortalecer los niveles de liquidez externa de Colombia.
Según el comunicado del emisor, estas reservas funcionan como un respaldo esencial para que el país cumpla con sus obligaciones internacionales y pueda reaccionar de manera efectiva ante posibles choques financieros globales.
Así mismo, el banco central destacó que mantener estos niveles adecuados de reserva ayuda a preservar la confianza en la solidez económica de la nación, facilitando el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.
Para cumplir con esta meta, el Banco de la República utilizará el mecanismo de subastas de opciones put de acumulación. Estas opciones tienen una condición específica: solo podrán ser ejercidas por los participantes cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se encuentre por debajo de su promedio móvil de los últimos veinte días hábiles.
Este modelo no es nuevo para el emisor, fue implementado con éxito durante el año 2024, periodo en el que se logró acumular cerca de US$1.500 millones bajo los mismos parámetros técnicos.
Vale la pena recordar que el programa actual es de carácter preventivo y está diseñado para ser plenamente compatible con la postura de política monetaria vigente.
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