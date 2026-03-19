Patria prepara nuevo fondo de crédito privado en América Latina tras levantar US$314 millones en su primer vehículo

Patria Investments, una de las principales gestoras globales de activos alternativos, anunció que avanza en la estructuración de un nuevo fondo de crédito privado en América Latina, con el que busca ampliar su presencia en este segmento ante la limitada oferta de financiamiento corporativo en la región.
La firma indicó que el nuevo vehículo estará dirigido a inversionistas institucionales y de gestión patrimonial, con acceso a financiamiento para empresas en un mercado donde el crédito corporativo mantiene restricciones estructurales. Actualmente, la plataforma regional de crédito de Patria administra cerca de US$12.300 millones.
El lanzamiento sigue al cierre de su primer fondo de crédito privado, que alcanzó compromisos por US$314 millones en mayo de 2025. A diciembre de ese año, el vehículo había ejecutado más del 70 % del capital en 14 transacciones, con una tasa interna de retorno (TIR) bruta no apalancada de 15,6 % y una duración promedio de 2,5 años.
La estrategia se enfoca en préstamos corporativos con garantía prioritaria, denominados en dólares y dirigidos a empresas medianas y familiares. Estas operaciones incluyen esquemas de colateral, covenants y mecanismos de protección de flujo de caja.
Alcance de Patria y nuevos negocios
Desde 2009, Patria ha ejecutado más de 210 transacciones de crédito privado y estructurado, con desembolsos superiores a US$3.100 millones en 24 industrias y siete países. En ese periodo, la firma reporta una TIR histórica desapalancada de 14,3 % en dólares.
El contexto regional sigue mostrando una baja penetración del crédito privado. Este segmento representa menos del 1 % de un sistema de financiamiento corporativo en América Latina estimado en US$2,3 trillones.
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En paralelo, los préstamos bancarios a empresas han permanecido estables durante más de una década, mientras que los mercados de bonos corporativos acumulan un financiamiento neto negativo cercano a US$175.000 millones desde 2017, debido a que los vencimientos y recompras han superado las nuevas emisiones.
En términos de riesgo, el mercado de alto rendimiento (High Yield) en América Latina presenta niveles de apalancamiento cercanos a 2,8 veces deuda neta sobre EBITDA, frente a 5,5 veces en Estados Unidos. La cobertura de intereses se ubica en 5,4 veces, superior a las 4,5 veces del mercado estadounidense. A pesar de estos indicadores, los spreads en la región se mantienen entre 100 y 150 puntos básicos por encima de los niveles observados en Estados Unidos.
La compañía también informó la adquisición del 51 % de la firma brasileña Solis Investimentos, que incorpora cerca de US$3.500 millones en activos bajo gestión y fortalece sus capacidades en crédito estructurado y financiamiento respaldado por activos.
El nuevo fondo mantendrá el enfoque en crédito corporativo senior garantizado y estructuras respaldadas por activos, con prioridad en la generación de flujo de caja y control de riesgos.